«Он сказал, что я красивая, проверил цвет нижнего белья и достал топор»

Эта книга имеет все шансы стать бестселлером нынешнего сезона. За историей Риты Грачевой из подмосковного Серпухова более полутора лет следит вся страна. В декабре 2017 года муж, Дмитрий Грачев, вывез ее в лес. Там он пытался выбить из Риты признания в измене.

«Счастлива без рук» - откровенный рассказ о том, как развивались события в их семье, о самом страшном дне ее жизни, о детях, об абсурде на суде и людях - плохих и хороших. Писать книгу Рите помогала мама, Инна Шейкина, журналистка, много лет проработавшая на серпуховском телевидении.

Мы публикуем отрывки из книги.

«СЕЙЧАС ОН МНЕ ОТРУБИТ РУКИ, НОГИ, ГОЛОВУ»

«...он остановил машину в безлюдном месте и вышел из нее, открыл мою дверь и крикнул:

- Выходи!

- Зачем? Не хочу выходить, я боюсь!

Но Дима меня уже не слушал, требовал:

- Выходи, а то будет хуже. И снимай пальто.

Я вышла <...> В голове у меня стала крутиться такая противненькая навязчивая мысль: «Что я здесь делаю, в безлюдном глухом месте, мне давно пора быть на работе, почему я нахожусь в этом лесу?» Стало страшно...

А Грачев тем временем открыл багажник, там лежали жгуты и строительные стяжки для моих пыток, топор. И еще стеклянная банка с какой-то жидкостью, возможно, кислотой, ведь он грозился меня ею облить.

- Вытяни руки, - он почти кричал...

Я не хотела этого делать. Он насильно надел одну стяжку на запястье. Завязал жгуты чуть выше локтя и на плечах. Затягивал сильно, мне было больно.

Я плакала и умоляла его одуматься. У меня крутилось в голове, что вот сейчас он отрубит мне руки, потом ноги, потом голову... В лесу сделал мне комплимент, сказал, что я сегодня красивая, и проверил цвет нижнего белья, к счастью, оно оказалось разного цвета. А если бы это был однотонный комплект? (Ранее Рита рассказывала, что Грачев постоянно проверял цвет ее белья, он был уверен, что однотонные трусики и лифчик - доказательство измены. - Авт.) Тогда, наверное, дело дошло бы и до кислоты».

В ЛЕСУ

«Пенек, на котором будет рубить мне руки, выбрал заранее. Он пригнал меня к нему и потом стал втыкать топор в дерево, как будто разминаясь. Мама, я помню, что очень надеялась, что вы начнете меня искать...

<...> Тогда начал рубить, вид крови его не охладил, напротив... Он бил и бил. Я сильно кричала и все думала, почему никак не отключаюсь. Ведь я трусиха. Но сознание не уходило. А он бил и бил, наверное, ударил раз сорок. В какой-то момент подумала, что надо спасать жизнь. Я попыталась отползти, тогда он запрыгнул мне на спину и стал рубить топором по ноге. Было очень больно, помню, как тупое лезвие вонзалось в кожу, она как будто рвалась. Я перестала ползти. А он все рубил...»

О БАНОЧКЕ

«Когда я довольно долго была в Питере на курсе реабилитации, обратилась в парикмахерскую, чтобы покрасить волосы. Мастер видел меня впервые, он не знал о моих проблемах с руками и в какой-то момент попросил подержать баночку с краской. При других обстоятельствах я, конечно, обязательно помогла бы, но в данном случае растерялась, взглянула ему в глаза и произнесла: «Я не могу».

Кажется, он не понял почему. Возможно, подумал, что я не считаю нужным помогать ему, так как плачу деньги, и не в моих правилах облегчать жизнь обслуживающему персоналу. Но я просто не могла, а сказать не решилась, боялась услышать последующие вопросы... Как бы мне хотелось подержать тогда ту баночку!»

«ПЛОХОЙ ИЛИ ХОРОШИЙ»

«Старший сын Дима у меня несколько раз спрашивал:

«Мама, а почему папа не сел за руль в тот день, ты бы тогда и в аварию не попала, он же более опытный водитель?» (Рита объяснила детям, что лишилась рук после аварии. - Авт.) И я каждый раз не знала, что сказать. Но Дима еще слишком мал, и я не говорю ему всей правды. Этот Новый год я встречала дома вместе с детьми, сделала прическу, надела нарядное короткое платье. Старший сын зашел на кухню и сказал: «Мама, ты такая красивая, но только эти шрамы на ноге тебе совсем не идут». И мне снова пришлось промолчать. А еще Дима спрашивал у меня, разве я не видела, что папа плохой, когда выходила за него замуж. Я ответила, что сначала увидеть все невозможно».

КСТАТИ

«Спасибо тебе, Мистер Икс»

Вопросы про будущую семью преследуют Риту чуть ли не с первых месяцев после трагедии. Часто спрашивали про того водителя с работы, из-за общения с которым бывший супруг начал ревновать. Рита обычно отвечала так: мол, с водителем у меня никакого общения нет, мы просто коллеги, о семье - мечтаю, но потом, сначала нужно вылечиться. Однако в книге «Счастлива без рук» Рита Грачева добавляет конкретики. Например, в списке своих мечтаний на ближайшие годы (там еще есть поездка в Италию, прыжок с парашютом, хорошая работа) женщина называет и рождение дочери.

А еще в книге появляется история о новом мужчине в жизни Риты:

«Спасибо тебе, Мистер Икс. Мы не так давно знакомы, но ты уже не раз помог мне принять верные решения, поддержал и даже сделал предложение стать твоей женой, несмотря на все мои выходки...»

О том, когда и за кого Рита собирается выйти замуж, читайте в еженедельнике «Комсомольская правда», который выйдет 3 октября.