Разоблачение нового сезона «Битвы экстрасенсов»: «Колдунов предлагали сыграть героям юмористического шоу»

Их бьют, а они все равно летают... Кажется, что Алла Борисовна пела в том числе и о создателях «Битвы экстрасенсов». После серии разоблачений они долго думали и решились выпустить 20-й сезон многострадальной «битвы».

«А народ-то дурят!»

И ведь не прогадали продюсеры! В очередной раз передача оказалась «курицей», которая несёт «золотые яйца». В минувшие выходные вышел первый выпуск 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». И сразу же стал вторым по популярности проектом канала ТНТ после сериала «Жуки».

Рейтинги «Битвы экстрасенсов» выше, чем у «Камеди Клаба», «Танцев» и других честных во всех отношениях телепродуктов. Коллеги уже подкололи Башарова: мол, очередной успех случился из-за его новой стрижки, которую Марат сделал перед съемками. Ведь никакие скандалы и разоблачения не помогают «сглазить» программу и Марата в роли ее ведущего.

Марат Башаров.

«Они заколдованы на успех!» - смеются экстрасенсы.

«Я подписал новый контракт с «Битвой экстрасенсов» и с удовольствием работаю. У нас юбилейный сезон!» - сообщил «КП» ведущий проекта Марат Башаров.

Конечно с удовольствием! Ведь за сезон Марат зарабатывает на проекте в среднем больше 2 млн. руб. А вот экстрасенсам не платят за участие в съёмках. Они после эфиров и так получают бешеную популярность и начинают колдовать за бешеные деньги. Кто же попадает на «Битву экстрасенсов»? В интервью люди, зависимые от теленачальников, боятся откровенничать. А в соцсетях сообщают друзьям все начистоту. К примеру, блогер, участница КВН и юмористических телепроектов Наталья Краснова рассказала занимательную историю:

«К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта подходили с «Битвы экстрасенсов» продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия...» Эти ребята отказались. Но ведь перспективное место пусто не бывает!

После рассказа Наташи на форуме, где обсуждали «Битву экстрасенсов» привели ещё десятки похожих примеров. Их суть сводилась к одному - участники шоу разгадывают прошлое, предсказывают и угадывают, благодаря помощи телевизионщиков.

«Колдуны с коммерческой жилкой»

Некоторые участники телепроекта уже дают платные консультации. Остальные подтянутся чуть позже. Даже на фанатских форумах «Битвы экстрасенсов» теперь критических отзывов больше, чем фанатских. Одни рассказывают, что «колдун из Сыктывкара» увлечён парикмахерским искусством, другие находят огрехи в сценарии. В этот раз продюсеры заявляли, что все конкурсы проходят «ещё более честно».

Внимательный телезритель Александр Майлычко заметил нестыковку во время одного из испытаний: «Вот интересен один момент: съемки «ширмы» длились шесть часов, а девушка во льду была только час за ширмой... Это как?» Постоянная зрительница телепроекта Екатерина Петрова отмечает: «В первых сезонах монтаж был лучше. Все как-то более хаотично было показано. И даже у «сильнейших» случались провалы. А теперь, что ни сезон, так буквально сверхлюди...»

А вот психолог-эмпат Татьяна Ларина издалека приезжала в Москву - очень хотела стать участницей передачи. Не взяли! Может поэтому она не сдержалась в инстаграме: «Смотрю «Битву экстрасенсов». Откуда там половина участников, которых даже не было на испытании ширмой?» Признавайтесь, вы тоже смотрите «Битву экстрасенсов»? Иначе откуда у колдунов такие приличные рейтинги и доходы?

Битва экстрасенсов НОВЫЙ СЕЗОН с 28 сентября.

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