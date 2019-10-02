2019-10-02T11:30:55+03:00
Общество

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

Подопечные фонда “Подарок Ангелу” в течение нескольких дней на реабилитационных занятиях рисовали символы-буквы в специальных прописях
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Каждую первую среду октября отмечается Международный день церебрального паралича — World Cerebral Palsy Day.Каждую первую среду октября отмечается Международный день церебрального паралича — World Cerebral Palsy Day.
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Благотворительный фонд «Подарок Ангелу» вместе с креативным агентством Smetana помогли детям с ДЦП создать особый шрифт, получивший название «Доброшрифт».

Согласно концепции команды проекта, Доброшрифт должен заменить привычные нам шрифты – в логотипах, в рекламе, в коммуникациях и продуктах. Авторы верят, что дети с ДЦП могут творить и создавать, несмотря на то, что каждая буква дается им с трудом.

Доброшрифт как продукт творчества детей станет полезным и применимым везде, где встречается текст: от любых надписей в городской среде до текстов в социальных сетях. Доброшрифт — это средство визуального выражения помощи и поддержки детей с ДЦП.

Поддержать детей просто. На сайте dobroshrift.ru можно прочитать истории детей, создавших базовые символы шрифта, скачать Доброшрифт, купить товары с Доброшрифтом и сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП. 100% собранных средств пойдут в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку детей с ДЦП и их семей — это физическая и логопедическая реабилитация, медикаменты, специализированная мебель, одежда и финансовая помощь семьям.

Идею Доброшрифта уже поддержали популярные бренды, медиаплощадки и блогеры, ставшие амбассадорами проекта.

Доброшрифт должен заменить привычные нам шрифты – в логотипах, в рекламе, в коммуникациях и продуктах.

Доброшрифт должен заменить привычные нам шрифты – в логотипах, в рекламе, в коммуникациях и продуктах.

Как создавался шрифт:

Подопечные фонда “Подарок Ангелу” в течение нескольких дней на реабилитационных занятиях рисовали символы-буквы в специальных прописях. Затем специалисты студии шрифтового дизайна “Паратайп” превратили эти символы в полноценный шрифт. Файл шрифта можно скачать на сайте dobroshrift.ru

100% собранных проектом средств пойдут в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку детей с ДЦП и их семей.

100% собранных проектом средств пойдут в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку детей с ДЦП и их семей.

Для справки:

17 миллионов человек по всему миру живут с церебральным параличом. Еще 350 миллионов тесно связаны с ребенком с ДЦП. Церебральный паралич — это наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте.

Каждую первую среду октября отмечается Международный день церебрального паралича — World Cerebral Palsy Day. Проект был запущен в 2012 году организациями Cerebral Palsy Alliance (Австралия) и United Cerebral Palsy (США).

2 октября — Международный день церебрального паралича в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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