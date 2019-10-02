Отец семилетней дочке: «Мама на самом деле жива и это я!»

То что вы сейчас прочитаете, с большой долей вероятности покажется вам дикой историей, выходящей за грань нормы. И эта реакция вполне предсказуема. Признаюсь, точно так же когда-то думала и я. Но на самом деле тут все не так просто и банально, как кажется...

Ровно пять лет назад провинциальный город N шокировала новость о том, что 35-летние сестры-близнецы: умницы, красавицы, примерные мамочки и жены вдруг стали мужиками. На них показывали пальцами и как это принято в таких случаях в российской глубинке, без разбора гнобили и клеймили. «Да они просто свихнулись», «это же как должно с мужем не повести, чтобы на такое пойти»: каких только версий не выдвигали соседи, вздыхая и, кажется, искренне жалея детей, мамы которых почти в одночасье стали папами.

ОТРЕЗАЛИ КУКЛАМ ВОЛОСЫ И ПЕРЕШИВАЛИ ПЛАТЬЯ В ШТАНИШКИ

Об истинных - медицинских причинах смены пола, в 2014-м сестры (но уже тогда назвать их так язык не поворачивался) рассказали в эксклюзивном интервью «Комсомолке». Трансгендерность у малышек развилась еще в утробе матери. Это выявили в столичном НИИ, где почти месяц специальная комиссии проводила исследование за исследованием. В итоге, обе были признаны абсолютно вменяемыми (то есть крыши у них не поехали) . От медиков, сестры получили официальное разрешение на трансгендерный переход, то есть смену пола.

В день нашего первого интервью в брутальных дядечках никак нельзя было узнать хрупких девушек со старых черно-белых фото. Мужские гормоны, которые им назначили медики, быстро сделали, свое дело. Я еще долго гадала, будут ли сестры-братья счастливы в новых телах, как живется их детям (обе были замужем и на двоих у них трое детей), но узнать это у них все это время было невозможно. Как я не уговаривала, от интервью оказывались. На новый откровенный разговор и то только один из героев - Игорь* согласился, узнав историю московского одинадцатиклассника, который 12 сентября этого года свел счеты с жизнью. Текст записки, которую парень оставил родителям я отправила Игорю в одной из социальных сетей.

Сестры получили официальное разрешение на трансгендерный переход от медиков.Фото: Личный архив

«Дорогие родители, спасибо за то что подарили мне жизнь. Я испытала лучшее, что было в этой вселенной. К сожалению, я не смогла найти достойного места в ней. Я не смогла стать человеком, которым хотела бы стать. До этого я был несчастлив все время. Я хотел быть девочкой. Я устал быть кем-то ещё, я так больше не могу, поэтому я иду в овраг, чтобы…»

Как я предполагала, Игоря, который сам в подростковом возрасте из-за ненависти к своему телу несколько раз пытался свести счеты с жизнью, это задело за живое.

- Господи, если бы я мог с таким человеком встретиться, поддержать помочь, стать другом, возможно, жизнь не оборвалась бы таким образом. Таким, как мы, нужно встречаться, общаться, поддерживать друг друга. Я расскажу о себе, я готов!

ИЗ БАБЫ В МНОГОДЕТНОГО ОТЦА

Через несколько дней Игорь, пригласил в меня в гости.

- Я же теперь многодетный отец! - с порога огорошил меня новостью бородач, встретивший меня по-домашнему: в растянутой майке из-под которой выглядывала накаченная мужская волосатая грудь и спортивных шортах, аля «семейки»

- Так ты что женился? - кажется, спрашивая, я сама не верила, что так такое вообще возможно. Я-то помню, что еще каких-то шесть лет назад Игорь был Машей.

- Да! Я счастливчик, три года назад втюрился, сделал ей предложение и она согласилась. У нее четверо детей, у меня двое, так что семья у нас большая. Да ты проходи, не стесняйся!

Игорь еще каких-то шесть лет назад был Машей.Фото: Личный архив

За кухонным столом Игорь принялся расспрашивать меня про того мальчишку и невольно вспомнил свои детские переживания.

- «Всю жизнь был несчастлив», - процитировал он фразу из предсмертной записки парня. - Надо же такое написать, один в один я! У нас с сестрой можно сказать и детства не было. Ощущение, что ты живешь в чужом теле, появилось года в четыре. Вот представь, я пухлощекая милая девчушка, подхожу к маме и спрашиваю: «когда же я наконец стану мальчиком?». Мне в тот момент вообще казалось, что так со всеми бывает: вот ты рождаешься девочкой и должен превратиться в мальчика. Мама, конечно, сразу обрубила, мол и думать об этом не стоит, никогда такое не произойдет. Звучало как приговор.

Сестры-близнецы выросли в многодетной семье. Мама- экономист, папа - милиционер, который чуть что не так, кулаком по столу. Про странности девочек родители, конечно, знали. Но тогда в 80-х по врачам близняшек не таскали, думали, что и так пройдет. Лечили странных близняшек куклами, бантиками и разговорами про настоящих принцесс, в которых они вот-вот превратятся.

- Нам приходилось притворяться, чтобы хоть как-то соответствовать ожиданиям родителей. Собой мы становились только когда оставались вдвоем. О том что мы мальчишки с сестрой говорили во время игр. Были у нас куклы, которым мы обрезали волосы и сами перешили платья в брючные костюмы. Дали им мужские имена и каждой из нас хотелось быть этим мальчиком.

В детстве сестер лечили куклами, бантиками и разговорами про настоящих принцесс.Фото: Личный архив

В школе странные сестры были настоящими изгоями. Мальчишки - пацанов в юбках в свою компанию не принимали, а девчонки и вовсе обходили стороной грубиянок, которые легко могли вытереть нос пионерским галстуком.

- Помню, бегу из школы домой, косы толщиной с кулак, сарафанчик - все как подобает примерной школьнице. Недалеко от дома старушки соседские сидят на лавочке, а одна из них мне кричит вслед: «Ох, какая хорошенькая девчушка», а я ей в ответ: «Бабуль, какая же я девчушка, я мальчик…»

За шокирующую откровенность старшие братья и отец могли и оплеуху отвесить. А у матери на все был один ответ:

- Ничего, Машенька, вот вырастешь, родишь деток - и все пройдет!

Но Маше не верилось. В семь лет она впервые влюбилась в девочку из соседнего двора. Бессонные ночи и переживания закончились признанием. Запрятав густые волосы под кепку, Маша пошла сдаваться.

- Я тебя люблю! - заявила она, изо всех сил изображая мальчишку.

- Ты же девочка! - возмутилась пассия.

- А если я была бы мальчиком?

- Ну, тогда, может, и полюбила бы! - обнадежила девчонка.

- Отчетливо помню, как с детства ненавидел свое женское тело. Грудь постоянно прятал под майки на три размера меньше.

Дошло до того, что я хотел сам ее отрезать. Мне даже не важно было: выживу или умру после этого. Я был одинок и никак не мог понять, что со мной не так.

Еще бы: интернета тогда не было, так что Маша о транссексуализме и знать не знала. Бедной девочке попросту казалась, что она - сумасшедшая.

МУЖ РАССКАЗЫВАЛ ПРО СВОИХ ЛЮБОВНИЦ

После школы Мария поступает в институт на факультет физического воспитания. Оторвавшись от родителей, с наступлением совершеннолетия она коротко обстригла ненавистные волосы и стала одеваться в мужских отделах. Пацанку то и дело принимали за парня, а она, вместо того чтобы расстраиваться, ликовала.

Годами Маше казалась, что она - сумасшедшая.Фото: Личный архив

Впрочем, счастья мужские наряды, о которых мечтала с детства, так и не принесли. Девочки по-прежнему не принимали ее любви.

Все поменялось на последнем курсе института. В замухрышку в мужских брюках и рубашке влюбился парень. Молодой человек сразу признался в своих чувствах и предложил жить вместе. В ответ Маша честно заявила, что чувствует себя мужчиной. Но шокирующая откровенность не остановила влюбленного мужчину. Тогда Маша вспомнила слова матери, вдруг супружество исцелит ее больную душу. Через несколько месяцев ухаживаний они стали жить вместе.

- Любви с моей стороны не было. Это чувство для меня заменило безграничное уважение и дружба.

Спустя три года сыграли свадьбу. Было даже белое платье. В тот день мама сестер-близнецов буквально светилась от счастья, ей казалось, что теперь-то ее девочка станет настоящей женщиной. Но сама Маша была несчастна.

- Меня просто трясло. В глубине души я понимал, что делаю ошибку, но грела надежда на то, что брак все изменит. Что есть человек, который принимает меня несмотря на все мои странности.

Увы, не сложилось. Счастливой Мария так и не стала: близость с мужем не приносила удовольствия.

- Мы были скорее друзьями чем парой. Муж позволял себе сходить налево и про женщин своих мне всегда рассказывал. Так и жили, - вспоминает Игорь.

В ЗАГСЕ РАЗВОДИЛИ ДВОИХ МУЖЧИН

Не помогли даже дети. После рождения первенца Маша стала страдать депрессиями, не раз пыталась покончить с собой. Единственное, что грело ее душу, - надежда на возможную коррекцию пола. Она часами просиживала у компьютера, изучая тонкости вопроса. А когда всерьез решила разводиться, свои коррективы в планы внесла вторая беременность.

- Я уже не мог жить в этом теле, дошел до черты. С виду казался людям идеальной женой и матерью, но на самом деле был на грани. Через восемь месяцев после рождения дочери решился и вместе с сестрой мы отправился в Москву за ответами.

Игорь (Маша) о замужестве: "Мы были скорее друзьями чем парой".Фото: Личный архив

Врачи подтвердили: Маша и ее сестра вовсе не сумасшедшие, и смена пола в их случае - единственный выход. Еще будучи в браке, она стала принимать мужские гормоны. Лицо обрастало щетиной, голос грубел день ото дня, но муж до последнего будто не замечал изменений.

- Когда нас разводили в ЗАГСе все были в шоке. Я тогда уже совсем не походил на женщину. Сотрудницы хихикали, но меня это уже не волновало…

К моменту полной смены пола и замены документов на мужские старшему сыну было семь, а дочке всего три года. Пока Игорь лежал в больницах, с детьми оставался отец. Но неожиданно для всех мужчина тяжело заболел.

- Я до последнего дня был вместе с ним, просто не отходил от его постели. Его смерть стала настоящим потрясением для меня и детей, - вспоминает Игорь.

Представить что творилось в головах детей, практически в одночасье потерявших мать в привычном женском образе и родного отца, сложно.

- Старший сын с самого начала знал правду о том что мама стала мужчиной. Ему, конечно, было непросто перестроиться. Первое время он мог на людях назвать меня мамой. И это всех шокировало. Потом я попросил хотя бы на улице называть меня по имени. А через короткое время сын просто стал называть меня папой. Сейчас мы очень близки.

А вот дочке принять метаморфозы было сложнее.

- Когда я стал мужчиной, дочка которой тогда три годика было, спросила, где же ее мама. Я тогда сам не знаю зачем сказал, что она умерла. А через короткое время не стало ее отца. Она долгое время вообще не понимала, кто я и хотя называла меня отцом, считала, что я приемный родитель. Эта мысль о том что она сирота не давала ей покоя. Несколько недель назад я решил рассказать ей всю правду. Все-таки она уже довольно взросла, сейчас ей семь лет. Так и сказал: «дочка твоя мама не умирала, это я». Она, конечно не поверила сначала, но мы долго говорили, смотрели семейный альбом и потом ее просто пробрало. Она заплакала обняла меня и сказала что счастлива, что она не подкидыш, а родная, - рассказал Игорь.

Сейчас девочка зовет Игоря папой, а мамой для нее стала его жена.

- Думаю, я хороший муж и отец. В семье конечно всякое бывает мы иногда ссоримся, не без этого. О себе могу сказать что вот теперь я наконец-то счастлив. Но это не какая-то сказочная история, это тяжелое испытание через которое нужно было пройти. Другого выбора у меня просто не было, - говорит Игорь.

КОМПЕТЕНТНО

«Подвела генетика!»

- В данном случае речь идет об истинном транссексуализме. Природа его возникновения до сих пор не до конца изучена. Известно лишь, что чаще всего это заболевание бывает спровоцировано генетически. То есть проблема заложена в самом геноме человека, - объяснил «КП» Александ Звездин, эксперт-психиатр, член комиссии по установлению истинного транссексуализма. - Зачастую заболевание передается по наследству, при этом не установлено, в каком именно поколении оно проявится. То есть ни дурное воспитание, ни какие-либо другие внешние признаки не могут спровоцировать истинный транссексуализм. Как правило, пациенты с самого раннего детства ощущают дискомфорт. Они пытаются ужиться с чуждым им телом, но со временем делать это становится все сложнее и сложнее. Излечить от истинного транссексуализма невозможно. Единственный выход - это коррекция пола. Чтобы получить разрешение, пациенты проходят комиссию. Кому-то достаточно только гормонотерапии, кто-то идет дальше и прибегает к хирургическому вмешательству. Как правило, только после коррекции пациенты могут ощущать себя счастливыми.

ОФИЦИАЛЬНО

Точных данных о количестве операций по смене пола в России нет. По подсчетам медиков и ЛГБТ-активистов, ежегодно в каждом крупном городе России до нескольких десятков человек совершают трансгендерный переход. Однако данных о том, сколько всего в России трансгендерных людей, нет. Впрочем, точной статистики нет нигде в мире. Но есть ряд социологических исследований, и если верить им, около одной десятой процента людей в мире — трансгендерные.

По официальным данным Министерства здравоохранения Росиии, диагноз «расстройство зрелой личности и поведения» был поставлен 143965 гражданам России. Из них 33241 женщины.

ДОСЛОВНО

Прочитав свою историю, Игорь попросил опубликовать это.

- Я очень благодарен за то, что у меня такие родители. Да им тяжело было, но они приняли это. Обращение к родителям: если вы заметили, что ребёнок ведёт себя не соответственно гендеру, это не означает, что он не нормальный. Он нормальный, любите его. Он не выбирает это. Он рождается с этим. Ему предстоит пройти через много трудностей. Все дети проходят через трудности, транссексуалы вдвойне.