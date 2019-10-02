2019-10-02T13:14:36+03:00
Спорт

Осень в активной фазе: «Reebok. Стань Человеком». Яркие моменты и неожиданные испытания командного забега в Митино

На два дня ландшафтный парк Митино стал точкой сбора тех, кто привык проводить выходные активно: 28 и 29 сентября там прошел финальный забег сезона «Reebok. Стань Человеком»
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Новая трасса и испытания разной степени сложности позволили командам из шести человек проверить свою физическую подготовку, сплоченность и умение подстроиться под сюрпризы организаторов и природы. И если синхронные приседания, выпады и планка стали разминкой, то основной этап — забег на 7 или 10 тысяч метров в зависимости от категории — показал, кто пропускал тренировки, а кто был отличником.

Всего в двух категориях — «Стандарт» (7 тысяч метров) и «Элит» (10 тысяч метров) — на старт вышли более 6 тысяч человек — и это не считая болельщиков! Сразу после забега все участники согрелись в теплых зонах и подкрепились полезной гречневой кашей из полевой кухни. Узнать результаты забега и посмотреть фотографии можно будет на сайте станьчеловеком.рф, которые появятся там в течение недели.

На площадке для участников и болельщиков работал магазин Reebok, в котором были представлены новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров, а также футболки и худи с символикой забега. Также работала зона кастомизации и принтшоп. Желающие могли потренироваться на скалодроме, пройти процедуру массажа в массажном шатре, подкрепиться на фудкорте и комфортно отдохнуть в чилл-зоне. Любители командных игр присоединились к экшн-игре «Железяки»: участников ждали игровые зоны в формате «Форт Боярд», головоломки и задания на ловкость. Для самых маленьких гостей был открыт детский шатер.

Одним из главных принципов компании Reebok является ответственное использование природных ресурсов, экологичность производства и минимизация воздействия на окружающую среду. Именно поэтому на мероприятии осуществлялся раздельный сбор и вывоз мусора в партнерстве с компанией Российский Экологический Оператор (reo.ru).

Самые яркие моменты забега: https://yadi.sk/d/71G9gOn-Tnxy4Q

О бренде Reebok

Компания Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. На протяжении многих лет компания вдохновляет и поддерживает тех, кто выбирает активный образ жизни и стремится стать лучшей версией себя. Reebok является эксклюзивным поставщиком экипировки для CrossFit и Всемирных Игр Reebok CrossFit Games; эксклюзивным поставщиком одежды и экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship), а также производителем одежды для тренировок Les Mills. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в спортивной индустрии.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт Reebok reebok.ru, следите за новостями в наших социальных сетях: facebook.com/ReebokRussia, vk.com/reebok и instagram.com/reebok_russia.

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