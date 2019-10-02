Одно грозовое облако над Москвой по энергии равно трем бомбам над Хиросимой

Телеведущий, синоптик Евгений Тишковец пришел в студию программы «Своими словами» к Юлии и Александру Норкиным, чтобы обсудить громкое событие прошлой недели - выступление Греты Тунберг на ассамблее ООН. 15-летняя школьница обвинила взрослых в том, что бездумной хозяйственной деятельностью они испортили экологию и климат на планете - разогнали глобальное потепление, лишили ее детства.

- Евгений, насколько серьезно вообще то, что она говорит? В конце концов она просто ребенок...

- На мой взгляд, эта девочка не обладает соответствующими знаниями и компетенциями, чтобы серьезно говорить о проблемах изменения климата. Да, эта проблема, конечно, существует. Но вовсе не в том ракурсе, о котором трубят климатические убийцы…

- Климатические убийцы?

- Это те финансовые группы (и внутри Римского клуба в том числе), которые изначально вообще запускали эту тему о глобальном потеплении. Ведь этот миф создали еще в середине 70-х, и сейчас он приобрел уже просто какие-то гипертрофированные формы.

Грета Тунберг во время своей пламенной речи в ООН.Фото: REUTERS

- Римский клуб - это же такая ипостась мирового закулисного правительства… Зачем им нагнетать миф о потеплении?

- Вообще-то это просто гигантский финансовый поток. Ведь под эту лавочку можно убить промышленность развивающихся стран и на основе каких-то альтернативных источников энергии получить себе дополнительный доход для тех стран, которые показывают, что они озабочены этим глобальным потеплением. Взять тот же Киотский протокол. Основные страны, которые его не выполнили – это США, Япония, Англия, Южная Корея.

Сейчас ведь они снова поднимают эту волну - и тут же выходят. Шулерские какие-то замашки.

Воздушный конвейер тормозит

Что касается вообще проблемы изменения климата – конечно, она существует. Но не из-за того, что человек нахозяйствовал, - продолжает Евгений. - Нет, конечно, мы гадим…

- Но коровы гадят больше… если говорить о выбросах.

- Но изменения климата - это всего лишь циклы природы. Ведь мы делаем регулярные инструментальные метеонаблюдения всего лишь чуть больше 140 лет – это мизер с точки зрения истории!

Мы научились с помощью палеоклиматологии восстанавливать климат на несколько тысячелетий назад. И вот что вырисовывается: климат зависит в первую очередь от активности солнца. А она меняется каждые 200 лет. Сейчас мы наблюдаем примерно такую же картину, что тысячу лет назад. Потом, в средние века, пришло похолодание - когда Темза замерзала и по ней катались на коньках, в июле в Москве снег выпадал.

Мы миновали пик потепления. Действительно, температура растет последние 100 лет где-то чуть больше чем на градус. Но это средняя по больнице. В России темпы глобального потепления почти в два с половиной раза интенсивнее, а в приарктической зоне, в полярной, там вообще речь идет о 5 градусах за последние 100 лет.

В результате стирается так называемый температурный градиент между экватором и Арктикой и, соответственно, ослабевают привычные нам западно-восточные переносы воздушных масс, которые держат климат в каких-то определенных рамках. Как только этот конвейер притормаживает, включаются блокирующие процессы. Происходит вторжение воздушных масс либо из Арктики - то, что мы наблюдали в этом году и из-за чего было холодное лето в Москве. Либо вторжение с юга – то, что накрыло Сибирь, Дальний Восток. Это такие затяжные периоды аномальной либо жаркой, сухой, либо холодной, дождливой погоды.

Было ли такое в прошлом? Конечно, было. Взять, допустим, те же льды Гренландии. Если пробить их насквозь, взять весь столб льда. Каждый слой - это банк данных, по которому можно отмотать пленку на несколько тысячелетий назад.Так вот там были и не такие периоды потепления, но тогда не было ни производства, ни автомобилей, ни выхлопов, ничего.

Это говорит о том, что теория глобального потепления перегрета и используется в коммерческих целях… Всевозможные фонды, выбивание гигантских бюджетов… речь идет о сотнях миллиардов долларов только под отдельные программы. Это и политика тоже… Альберт Гор, помните, да, самый главный был по потеплению – где он сейчас?

- Да. Он же Нобелевку получил…

- Он даже получил Нобелевскую премию! И вот сейчас – возвращаемся к девочке Грете – это примерна та же схема. Сначала вы пугаете население какими-то апокалиптическими прогнозами, после этого вызываете панику, а после этого вы просто умело манипулируете общественным мнением, выбивая под эти программы любые деньги.

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Фото: Иван ПРОХОРОВ

ЦИКЛОН РАВЕН 10 АЭС

А на самом деле нужно использовать эти средства не для того, чтобы бороться с каким-то пресловутым глобальным потеплением. Нужно адаптировать нашу инфраструктуру к изменениям климата.

Мы в глобальном смысле с природой ничего не можем поделать. Понимаете, энергия одного циклона – это как 10 атомных станций, вырабатывающих ток в течение года. Энергия одного грозового облака, которое обрушивается на Москву, допустим, это 3-5 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Допустим, энергия того же Гольфстрима, который тоже имеет цикличность, и тоже важный барометр изменения климата, эквивалентна 100 тысячам всех электростанций, которые еще могли бы вырабатывать электричество. То есть, наши потуги, наши действия по нивелированию этих изменений климата – они просто ни о чем, они ничего не стоят.

- А зачем тогда нам нужны тот же Киотский протокол, Парижское соглашение, которое мы ратифицировали…

- Киотский протокол провалился. Вместо заявленного снижения выбросов парниковых газов произошло удвоение. Да, Россия вписалась в это в девяностые годы. Но поскольку наша промышленность тогда развалилась, нам нечего было выбрасывать и мы даже могли якобы приторговывать квотами, а на самом деле от этого никаких дивидендов не поимели.

Сейчас Парижское соглашение отличается чем? По большому счету, на нас это не накладывает серьезных ограничений либо каких-то финансовых издержек. Но мы должны участвовать хотя бы по той причине, что это будет нас стимулировать, подстегивать, для того, чтобы мы все-таки разрабатывали какие-то новые технологии по сбережению энергии и т.д. То есть, не надо крайностей, но все-таки в этом направлении надо работать, энергию беречь, меньше сжигать, меньше улицу отапливать и т.д.

PS

- Так нам все-таки готовиться к глобальному похолоданию?

- Сейчас мы по инерции еще идем в тренде глобального потепления. Хотя пик миновал, эта история еще будет продолжаться лет 30-50, как минимум. Новый ледниковый период наступит... ну, не при нашем поколении точно. Ничего нам не грозит.

- Но он наступит? Такой, что Темза замерзнет?

- Конечно же, наступит. Но где-то лет через 100-150, не раньше.

КСТАТИ

Москвичей ожидает «крымская» зима

Мы не могли не спросить у синоптика о том, ждут ли нас нынче трескучие морозы и высоченные сугробы...

- Такие долгие прогнозы оправдываются на 60%. То есть это, мягко говоря, не слишком точно - очень много шансов ошибиться. Вы ж не понесете в банк деньги, если вам дадут 60% гарантии на сохранность вложений? Соответственно, и долгосрочные прогнозы нужно воспринимать примерно так же.

Я считаю, что в этом году зима будет поздняя. Устойчивый снежный покров сформируется в лучшем случае, в декабре, наверное. Соответственно, и лед на реках ляжет тогда же.

Обычно климатическая зима - когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений - наступает в Москве 10 ноября. Думаю, нынче это произойдет в последней декаде ноября. Соответственно, декабрь – первая-вторая декада – достаточно теплый, такие слабые минуса. Только перед Новым годом природа приобретет зимние формы – снег, морозцы. Январь - февраль ожидаются довольно-таки теплые. Ждем длинные периоды оттепельной погоды, ледяных дождей, слякоти, гололедных явлений. Конечно, будут короткие вторжения холода и снегопадов – без этого никуда не денемся, но часто все это будет таять… Я бы назвал такую погоду крымской зимой.