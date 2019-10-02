2019-10-02T16:22:04+03:00
Спорт

"Яндекс. Эфир" запускает бесплатные показы матчей НХЛ

На канале будут не только онлайн-трансляции, но и повторы, нарезки лучших моментов, а также аналитическая программа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Онлайн-трансляции и другие видео можно смотреть не только дома, но и в дорогеОнлайн-трансляции и другие видео можно смотреть не только дома, но и в дорогеФото: REUTERS
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"Яндекс.Эфир" предоставит российским болельщикам уникальную возможность совершенно бесплатно посмотреть все матчи нового сезона Национальной хоккейной лиги.

Разбирать игры турнира будут профессиональные комментаторы и спортивные журналисты, в том числе Александр Кузмак, Дарья Миронова, Сергей Федотов и Владимир Дехтярёв. Также можно выбрать язык - английский или русский.

Первый матч состоится в четверг, 3 октября, в 2:00 по мск между "Торонто" и "Оттавой", а в 3:00 на лед выйдут команды-чемпионы последних лет "Сент-Луис" и "Вашингтон". В 5:00 сыграют "Эдмонтон" и "Ванкувер", а в 5:30 - "Сан-Хосе" и Вегас".

Помимо прямых онлайн-трансляций на канале НХЛ в "Яндекс.Эфире" можно посмотреть повторы матчей, короткие нарезки лучших моментов и обзоры самых зрелищных маневров игрового дня. Также каждую неделю будет выходить аналитическая программа, а во время включений из студии комментаторы подробно разберут действия спортсменов.

Видео доступны на территории всей России через приложение "Яндекса", сайт yandex.ru и "Яндекс.Станцию". Матчи и разборы можно смотреть даже в дороге - на мобильных устройствах и ноутбуках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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