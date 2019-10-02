«Сливает» ли Россия Донбасс?

1 октября в Минске случился такой прорыв в деле замирения в Донбассе, какого не было уже четыре года. Трехсторонняя контактная группа (Украина, ДНР и ЛНР) подписали соглашение по «формуле Штайнмайера» (бывшего главы МИД Германии). И это должно сдвинуть Минские соглашения с мертвой точки.

Но сразу возникли вопросы и опасения — Донбасс насильно вливают в Украину? Россия бросает ДНР и ЛНР?

Алексей МухинФото: Михаил ФРОЛОВ

«КП» задала эти и другие вопросы известному политологу Алексею МУХИНУ.

1. Означает ли это, что Москва «сдала» ДНР и ЛНР? Ведь они остаются в составе Украины?

- Ни в коем случае. Это байка, которую усиленно распространяют украинские СМИ, чтобы подставить Россию и посеять хаос на Донбассе. Наоборот, Москва рассматривает варианты все более тесного сотрудничества с Донбассом. Мы участвуем в его восстановлении, предоставляем гражданство. Донбасс и сам интегрируется в российскую экономику. Ни о каком «сливе» речи не идет.

2. Почему Зеленский пошел на «формулу Штанмайера»?

- Исключительно, чтобы созвать саммит Нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии. Москва ему четко сказала - без реальных шагов со стороны Украины саммит созывать никто не будет. Теперь сам факт созыва этой встречи для него - победа. Зеленский уже встречался с Трампом, Меркель, Макроном. Ему просто позарез надо встретиться с Путиным. Что послужит в его глазах признанием Россией Зеленского президентом. Тем более, Трамп направил. Но, скорее всего, эта хитрость сыграет против него. Все украинские националисты - Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Вакарчук - выступили против Зеленского. И, самый вероятный вариант - после саммита Зеленский поступит как Порошенко, который объявил, что никаких Минских соглашений выполнять не будет. Зеленский хотел одним выстрелом убить всех зайцев, но это может оказаться выстрел не по зайцам, а себе в ногу.

3. Почему националисты Незалежной против?

- Самое интересное, украинских националистов мало интересует статус Донбасса. У них другая задача – выставить Зеленского «политическим дурачком». И самое перспективное – обвинить Зеленского в госизмене. «Формула Штайнмайера» - шикарный повод. Они, точно как демократы в США, озабочены одним - как свалить Зеленского.

4. Почему и на Донбассе многие тоже недовольны?

- Донбасс болезненно принимает любые решения, где его записывают в состав Украины. Он окончательно от нее ушел. Она его бросила, делает все для уничтожения населения ДНР и ЛНР. И опасение, что его опять втянут в Украину пересиливает любые расклады. Вероятность выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» очень низкая, но для России и для Донбасса – это шаг вперед, поскольку возвращает ответственность за урегулирование не только Киеву, всячески распространяющему мифы о «российской агрессии», но и Франции с Германией, которые вместе с Киевом до сих пор взваливали эту ответственность на одну Россию.

5. А если Киев исполнит договор? Наступит мир?

- Если Киев начнет исполнять «формулу Штанмайера», то Донбассу, безусловно, станет легче. Это раз.

Второе - это может привести к федерализации Украины. И в будущем, если Киев решит вступить в НАТО или другие антироссийские блоки, Донбасс может это заблокировать.

6. Что будет, если Незалежная не станет исполнять подписанное?

- Надо понимать, что тогда Украина гарантированно теряет Донбасс. И процесс разрушения страны пойдет быстрее. Украинские политики ставят свою страну в пример, как образец демократии, но там не демократия, а все больше - анархия.

У Украины теперь два выхода из подписания «формулы Штанмайера»: плохой - выполнять договоренности, и очень плохой - не выполнять. Но во всем этом она виновата сама.

СПРАВКА «КП»: О ЧЕМ ЭТА «ФОРМУЛА»

1. По плану Штайнмайера Украина должна принять закон об особом статусе Донбасса и провести там выборы по своим законам под контролем ОБСЕ.

2. После признания ОБСЕ выборов легитимными, закон об особом статусе ДНР и ЛНР вступает в силу (это широкая автономия в составе Украины, в том числе и право на выбор языка и собственные торговые отношения с Россией).

3. Киев объявляет амнистию всем участникам боевых действий.

4. Армия ДНР и ЛНР преобразуются в Народную милицию, подчиняясь властям этих регионов.

5. Контроль над границей с Россией в Донбассе передается Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом

А это действительно прорыв. На встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось-таки подписать так называемую «формулу Штайнмайера», названную по имени предложившего пошаговый сценарий примирения в Донбассе бывшего главы МИД Германии, а ныне - президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. (подробности)

Что означает «формула Штайнмайера» и почему Украина не хочет ее подписывать

Представитель Киева Леонид Кучма на встрече со студентами в минувшую пятницу заявил, что не поставит свою подпись, пока не будут выполнены условия безопасности выборов в Донбассе. (подробности)