Против московских школьников, окунувших семиклассника головой в унитаз, возбудили уголовное дело

Видео издевательств над 14-летним мальчишкой в школьном туалете взорвало социальные сети. На кадрах, которые опубликовали сами же малолетние отморозки устроившие изощренную пытку, видно как четверо парней глумятся над ребенком в школьном туалете. Беднягу, словно котенка, держат за шею и окунают головой в унитаз. При этом мучителям, которые все это действо дополняют ударами, явно весело. Они заливаются от смеха и матерятся от души. Но смеется тот, кто смеется последним.

Видео увидели родители школьников и сразу опознали и место съемки - туалет школы №1536, что на Ленинском проспекте, и действующих лиц. Те самые четверо, которые на одного — ученики 10 и 11 классов. А вот пострадавший мальчик значительно младше, он ученик 7 класса. Как выяснилось, мальчишка почти два года терпел унижения и ни о чем не рассказывал родителям. Правда всплыла только после того как они увидели это видео. Мама мальчика сразу же написала заявление в правоохранительные органы.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 116 УК РФ «Побои», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Доказательством их вины станет в том числе и видеозапись. После поднявшейся шумихи старшеклассники удалили ролик со своих страниц в социальных сетях, но он уже есть в распоряжении следователей. Кроме того, проверят они и другие эпизоды нападок на ребенка.

- Он перешел в нашу школу два года назад. И почти стразу старшие ребята его невзлюбили. Он стал мальчиком для битья. Из-за невысокого ростика его обзывали коротышкой и это была самая безобидная из его кличек. Не знаю как учителя, но мы все про этот беспредел знали, - рассказала «КП» одноклассница пострадавшего парня, которая просила не называть ее имя.

После случившегося мальчик в школе не появлялся. По словам одноклассников, родители планируют перевести его в другую школу. Кстати, школьник был еще и одарен музыкальным талантом. Мальчик выступает в ансамбле Ильи Резника «Маленькая страна».

Тем временем руководство общеобразовательной школы прокомментировать инцидент отказалось.

- Классный руководитель про эти издевательства все знала и ничего не делала. Ребенка просто затравили, - возмутилась мама одноклассника школьника.

Обвинение его обидчикам пока не предъявлено. Сейчас они дают объяснения следователям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735615" frameborder="0"></iframe> Старшеклассники в московской школе искупали мальчика в унитазе.

В ТЕМУ

Исследование ученых: каждого третьего ребенка травили в классе

Травля (она же по-современному буллинг - от англ. bullying - агрессивное преследование одного из членов коллектива) - привычное явление в школе. И не только в российской (подробности)