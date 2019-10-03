В московской школе подростки устроили бойцовский клуб: пятиклашек заставляли биться за деньги

Иначе как подпольным бойцовским клубом, происходящее с учениками московской школы №87 не назовешь. Правда, подпольный он теперь лишь условно. После публикации видео в одной из социальных сетей пришлось выйти из тени. Кадры сейчас изучают следователи.

На них четверо ребят, на вид им 10-12 лет, лупят друг друга, не жалея сил. За происходящим, выстроившись в круг, и словно очертив собой границы ринга, наблюдают ребята по старше. По версии следствия, это именно они организовали бой, причем не забавы ради, а чтобы заработать.

Старшеклассники создали бойцовский клуб, в котором за деньги бились дети.

- По предварительным данным, дети делали ставки на победителей. Сами участники драк в случае побед тоже получали денежное поощрение, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас драчунов опрашивают следователи. Впрочем, самим школьникам, скорее всего, уголовной ответственности удастся избежать. Благо, никто их них не пострадал. А вот руководству школы не отвертеться.

- По факту возможного халатного отношения должностных лиц одной из столичных школ к своим обязанностям проводится проверка, - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Директор школы Ирина Мальчевская сообщила, что драка с видео к школе никакого отношения не имеет, мол все проходит за пределами учебного заведения и во внеурочное время.

Эту информации предстоит проверить следователям. Они уже начали опрашивать родителей и учеников. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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