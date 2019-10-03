2019-10-03T15:57:27+03:00
Общество

«Вытрезвители будут заполнены на 100%». Госдума собралась узаконить места содержания алкоголиков

По статистике, Россия каждый год теряет 10 тысяч человек, которые замерзают на улице в пьяном виде
Владимир НИКОЛАЕВ
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Нетрезвые мужчины у одного из столичных вокзалов.Нетрезвые мужчины у одного из столичных вокзалов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 2011 года такого не было и вот опять: в России хотят возродить вытрезвители. Несколько сенаторов и депутатов Госдумы предложили дополнить законодательство нормой, которая разрешит насильно водворять в эти заведения тех, кто оказались «в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». Что же такого произошло, что ставшие одним из иронически-отрицательных символов советского времени и отмененные 8 лет назад «холодные», теперь возрождают?

- Вытрезвители действуют в некоторых регионах, наиболее эффективно - в Татарстане, - пояснил «КП» глава комитета Совета Федерации по соц политике Валерий Рязанский. - Но у регионов мало полномочий и нужен единый подход. Поэтому мы и предлагаем федеральный закон.

- А кто будет заниматься этим — снова полиция?

- Полиция будет доставлять, медицина - лечить. На мой взгляд, мы поступаем правильно. По опыту Татарстана, есть и масса других полезных вещей помимо просто вытрезвления граждан. Это анализ ситуации, что происходит в семьях, члены которых часто становятся клиентами таких учреждений. Может, надо и в школу сходить, посмотреть на детей из этих семей. Регионы сами будут определять, в каких населенных пунктах создавать вытрезвители.

- Статистика говорит, что мы стали меньше пить...

- А статистика нарушений на почве пьянства говорит об увеличении. Из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан. А только из-за того, что замерзают выпившие на улице в холодное время года, мы теряем в год 10-12 тысяч жизней. Так что борясь за каждую жизнь при рождении, мы не должны допускать, что теряем жизни в авариях на дорогах, и вот в таких нелепых ситуациях

- Но вспомните былые времена, сколько жалоб было на полицию. Людей хватали за бутылку пива, выпитую с соседом у подъезда. У них свой план, палочная система. Как уберечься от произвола?

- По сравнению с 2011 годом серьезно изменилось и общество и техническая оснащенность. Необходимы видеорегистрация, общественный контроль.

- Очень нужная мера, она принимается не от хорошей жизни, - прокомментировал идею руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Алкоголь в России очень дорого стоит. Если брать относительно уровня доходов, то примерно в 5 раз дороже, чем в США и странах Западной Европы, где 40% спиртного выпивается в барах и кафе, а остальное дома. Там не принято пить на улице. А у нас у 80% населения денег на бары нет. Поэтому у нас во многом уличная культура потребления. И валяющиеся на улицах люди. В Москве и крупных городах — это не так видно, а в маленьких — есть. Так что думаю эти учреждения будут заполнены на 100 процентов.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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