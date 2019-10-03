2019-10-03T16:17:29+03:00
Общество

Льготы «жертвам перестройки»? Вы сами спустили в унитаз СССР и будущее своих детей

Должно ли государство компенсировать потери тем, кто пережил времена развала Союза
Роман ГОЛОВАНОВкорреспондент
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Цеха Димитровградского коврово-суконного комбината, весна 1991 года. Фото Юрия Белозерова (Фотохроника ТАСС)Цеха Димитровградского коврово-суконного комбината, весна 1991 года. Фото Юрия Белозерова (Фотохроника ТАСС)
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У кого-то «сгорели» деньги, спрятанные под подушкой на черный день. Кто-то из заводских инженеров пошел продавать календарики с голыми бабами в переходе. Кто-то - в рекетиры и кооператоры... Вот вам и «прожектор перестройки». И гласность с ускорением - вроде, дело хорошее, а довело страну до пустых полок, развала и «лихих 90-х».

Справедливость решил восстановить зампред комитета по образованию Госдумы Борис Чернышов. Ну, так, как он это видит. Депутат отправил официальное письмо главе Минтруда Максиму Топилину. В нем он просит ввести новую льготную категорию граждан - «жертвы перестройки».

- Это те люди, которые в финальные годы перестройки (с 1987-го по 90-й) входили в жизнь. Им было по 20-30 лет. Они только закончили учиться, пришли на работу, создали семьи, родили детей, - объяснил депутат «Комсомольской правде». - А в результате перестройки и последующих 90-х годов, они потеряли все: работу, будущее. Этим людям нужно хотя бы официальное признание. Первое: они смогут прийти в МФЦ, подать заявление и получить особый статус. Второе: льготы. Это путевки в санаторий, бесплатные осмотры у врачей. Чтобы они могли подправить свое здоровье, подорванное в результате тех лет. А если у государства найдутся деньги, то можно поддержать и рублем. Сумму определим позже.

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы депутат Борис Чернышов. Фото Максим Григорьев/ТАСС

Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы депутат Борис Чернышов. Фото Максим Григорьев/ТАСС

Я задумался.

И как это будет выглядеть? Пойдут люди по инстанциям с гармошкой, как Валентин Гафт в «Забытой мелодии для флейты», выклянчивать путевки и копейки у кабинетных бюрократов?

«Лозунг на момент текущий свой

Я внедрить имею намерЕнье :

- Помогите медью трудовой!

Перед вами - жертва ускоренья!»

- Авторы таких предложений - они будто вышли из особого инкубатора в Думе - получают по 450 тысяч рублей в месяц и напоминают о себе только подобными несбыточными проектами, - высказал «КП» свое мнение публицист Сергей Мардан. - Попытка ввести всякого рода «жертв» - самая тупая и простая возможность снять с себя ответственность. Мне в 1991-м было 22 года. Я что, тоже «жертва перестройки»? Если вы хотели сохранить СССР, то должны были погибнуть за него на гражданской войне. Должны были взять винтовку и пойти в штыковую на демократов. Нечего теперь строить из себя «жертв». Вы сами спустили страну в унитаз. Сами профукали будущее — свое и своих детей. Нечего теперь ныть. С таким же успехом можно ввести «жертв» хоть хрущевского волюнтаризма, хоть брежневского застоя, хоть ельцинских проклятых 90-х. В истории вообще все жертвы. Мы что, будем поминать жертв французского нашествия? И платить льготы потомкам смоленских крестьян, у которых сожгли две скирды хлеба? Союз просуществовал свои 70 лет и развалился. И нам нечего жаловаться — нас не бомбили как Югославию. Нормальная тогда была жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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