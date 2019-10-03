5 самых громких московских ДТП с участием гонщиков-мажоров

На фоне новостей о задержании за лихачество Алана Ибрагимова - сына топ-менеджера крупной российской компании - "КП" вспоминает наиболее резонансные выходки столичных гонщиков-мажоров.

ГОНКИ НА «ГЕЛИКЕ»

Пожалуй, первым номером в любых подобных рейтингах навсегда останется Руслан Шамсуаров, сын вице-президента компании Лукойл. В мае 2016 года (парню тогда было 20 лет), он с друзьями отдыхал в ночном клубе. Чтобы не садиться за руль пьяным, вызвал приятеля, Абдувахода Маджидова. «Гелендваген», на котором ехала честная компания, пытались остановить сотрудники ГИБДД. Ребята решили «поприкалываться» и начали убегать от патрульных. По дворам, тротуарам и детским площадкам. Параллельно вели в соцсетях прямую трансляцию из своего автомобиля. В итоге Шамсуарову светило 3 года реального срока за «публичное оскорбление представителей власти» и создание «угрозы жизни представителей власти». Но обошлось. Дали 300 часов обязательных работ. Как студент Госуниверситета нефти и газа имени Губкина отдал этот долг Родине, так и осталось тайной.

Кстати, среди пассажиров «Гелика» была стритрейсерша Мара Багдасарян. Позже девушка «вошла в историю» тем, что отцу пришлось заплатить за ее нарушения ПДД неоплаченных штрафов на 1 миллион рублей. Сама Мара в итоге получила 200 часов обязательных работа.

НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ FERRARI

В июле 2013 года суперкар Ferrari 458 Italia сбил на Минской улице пенсионера Наримана Гайнулова. За рулем иномарки находился 23-летний Ларион Вуокила, сын миллиардера Александра Зайонца, вице-президента сети супермаркетов электроники «М-Видео». Молодому человеку предъявили обвинения по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» (до 5 лет тюрьмы, - Авт.). Его арестовали, однако затем отпустили под домашний арест. Позже стало известно, что семья погибшего мужчины сняла все свои претензии. Как стало известно СМИ, в качестве компенсации Гайнуловы получили 4 миллиона рублей.

Ларион Вуокила, сын миллиардера Александра Зайонца, вице-президента сети супермаркетов электроники «М-Видео»Фото: Михаил ФРОЛОВ

БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАЛЬЧИК

А этот эпизод в Следственном комитете окрестили «делом Бриллиантового мальчика». Студент МГИМО Томас Ливиев - вроде как отпрыск семьи, владеющей крупной мировой ювелирной компании - в октябре 2015 года на своей Ferrari начал играть в «шашечки» на Крымском мосту. О на большой скорости пытался маневрировать между «тихоходами», вихляя из стороны в сторону. В итоге машина влетела в отбойник и врезалась в две другие машины. Дальше - Ливиев (у него, кстати, вообще не было водительских прав) транзитом через больницу уезжает в Израиль, а пострадавшие получают щедрые компенсации.

Томас ЛивиевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

МАРА. НАЧАЛО

Подруга Руслана Шамсуарова Мара Багдасарян первый раз попала в хронику происшествий еще в октябре 2015-го. Дочь владельца мясокомбината вместе с друзьями ехала в BMW X5. Гоняли! На Кутузовском проспекте машина вылетела на встречку. 18-летний водитель, близкий друг Мары, погиб на месте. Спустя несколько часов умер еще один пассажир. Мара чудом выжила, получив серьезные травмы позвоночника.

Мара Багдасарян первый раз попала в хронику происшествий еще в октябре 2015-гоФото: Михаил ФРОЛОВ

7 МАШИН ВДРЕБЕЗГИ

Ноябрь 2015 года. 7 разбитых машин, двое пострадавших в больнице - резюме покатушек 19-летнего сына крупного московского бизнесмена Джабраила Аюбова на все том же Крымском мосту. Молодому человеку не понравилось, что какой-то там Mercedes обогнал его Porsche Panamera. Аюбов решил устроить гонки. Дело замяли - пострадавшим оплатили лечение и ремонт машин.

Джабраил Аюбов

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