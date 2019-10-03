«Трудно быть миллионером из семьи миллиардеров»: мажор, убегавший на BMW от полиции, постоянно хвастался роскошной жизнью

3 октября в Москве задержали 25-летнего Алана Ибрагимова — сына вице-президента крупной компании Руслана Ибрагимова. Молодой человек с семи утра гонял на своем вишневом BMW 6. Как только он промчался мимо патруля на огромной скорости, полицейские бросились в погоню. Ибрагимов уходил от них почти два часа, но в районе Беломорской его все-таки остановили.

Весь профиль Алана — в дорогих машинахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гонщик и его пассажир из авто выходить отказались и заблокировали двери. Полицейским пришлось разбить окна, чтобы вытащить нарушителей. Как рассказали в пресс-службе МВД, в машине нашли предмет, похожий на пистолет. Молодого человека задержали и отправили на медосвидетельствование. В соцсетях предположили, что Ибрагимов был пьян.

Дача в элитном поселке «Барвиха Лакшери Вилладж»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В своем профиле в «Инстаграм» Алан Ибрагимов постоянно выкладывал видео с гонок по Москве. На своем «Шевроле Камаро» Ибрагимов разгонялся до 160 км/ч, на «Порш Панамера» — до 200 км/ч. Очевидно, что это еще не предел, просто по правилам соцсети выкладывать можно только 15-секундные ролики. На таких скоростях гонщик выполняет маневры и идет на опережение.

Весь профиль Алана — в дорогих машинах (а их аж четыре, еще «Мерседес» и «Ауди»), часах и фото с тусовок и путешествий. «Золотой ребенок» выкладывал фотографии из путешествий по Тайланду, США, Испании.

У Алана Ибрагимова почти два десятка штрафов, в том числе за превышение скорости и вождение в пьяном видеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Все хотят мои деньги, трудно быть миллионером из семьи миллиардеров, - сетовал Алан Ибрагимов во время отдыха в Майами.

Делился Ибрагимов и «семейными» фотографиями — вот дача в элитном поселке «Барвиха Лакшери Вилладж», а вот — картины, которые рисует его мама. Сам молодой человек позиционирует себя как диджей, но в публичном доступе у него только один трек.

Трудно быть миллионером из семьи миллиардеровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Алана Ибрагимова почти два десятка штрафов, в том числе за превышение скорости и вождение в пьяном виде. По предварительным данным, Ибрагимова будут судить по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ЖИЗНЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ СЫНА ТОП-МЕНЕДЖЕРА АЛАНА ИБРАГИМОВА:

- «Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность».

- «Никогда не жалей денег на то, что тебе хочется»

- «Я буду жить так, как вы стесняетесь»

- «Только привыкнешь к хорошей жизни, а она опять становится лучше»

- «Следующий раз, когда услышите, что о вас сплетничают, можете собой гордиться, что вы достигли в жизни больше, чем они»

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