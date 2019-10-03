Георгий Черданцев оценил шансы ЦСКА и Краснодара в Лиге Европы

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил шансы российcких клубов ЦСКА и «Краснодара» во втором туре группового этапа Лиги Европы. А также поделился мнением, почему лидеры нашего чемпионата провалили свои стартовые матчи европейского турнира.

- Как оцените перспективы наших клубов в сегодняшних матчах?

- Думаю, что ЦСКА будет легче, чем «Краснодару». Команда «Хетафе» более сильная, чем «Эспаньол», на мой взгляд. Они неудачно начали сезон, но сейчас у них дела стали гораздо лучше. Столичный клуб, в отличие от «Краснодара», находится в отменной форме. Великолепная игра в последних матчах чемпионата, игра на Кубок, стабилизировался состав. Потеря травмированных игроков уже на действиях армейцев не сказывается. Надеюсь, что ЦСКА удастся сегодня одержать победу. Насчет «Краснодара» не уверен. Им будет гораздо тяжелее. Потому что «Хетафе» вряд ли будет играть в открытый футбол. Учитывая, что у них сезон пока складывается не самым лучшим образом. Это не тот выезд, на котором они будут нестись вперед. У команды Виктора Гончаренко больше шансов провести хороший матч, нежеле чем у подопечных Мурада Мусаева.

- Если вернуться назад, в первые матчи группового этапа, как можно объяснить эти поражения?

- Я комментировал матч «Краснодара» с «Базелем». Южане не настроились на игру. Не знаю, по каким причинам. Может, они держали в уме следующую игру с ЦСКА. Но как показала игра с армейцами, видимо, вряд ли. Значит, причины там более глубинные. На таких скоростях в футбол не играют. С другой стороны, футбол состоит из моментов. Если Шапи забил там при счете 0:2, у него был хороший момент, игра бы складывалась по-другому. Но это все в условном наклонении. В какой-то момент залетело все, что могло залететь. То же самое – ЦСКА. Они провалили небольшой фрагмент матча, когда в их ворота влетело сразу несколько мячей. Ну да, бывает, что команда в какой-то момент посыпалась, бросила играть. И туда влетает все подряд.

К примеру, вчера комментировал матч «Генк» - «Наполи». 30 ударов по воротам – счет 0:0. Футбол не всегда логичен и не всегда счет на табло вытекает из содержания игры. ЦСКА, и «Краснодару» надо про эти пять пропущенных мячей забыть и двигаться дальше. Победы в домашних матчах и тому и другому клубу гарантируют выход в плей-офф.

- Не все клубы, которые привыкли играть в Лиге чемпионов, на полную выкладываются в Лиге Европы. Можно ли предположить, насколько «Краснодару» и ЦСКА важен этот турнир?

- Мне кажется странной для любого российского клуба постановка вопроса, что им неинтересно играть в еврокубках, если это не Лига чемпионов. Тогда надо сниматься с соревнований и просить замену на команду, которая заняла место ниже в турнирной таблице, но хочет играть в Лиге Европы. Это абсурдное мнение. У ЦСКА есть кубок УЕФА, думаю, что наши клубы в целом далеко не избалованы участием в евротурнирах, особенно такая молодая команда как «Краснодар». Поэтому говорить о том, что они устали от футбола к десятому туру Чемпионата России, странно.

- Если учесть разгромные поражения в первых матчах группы, можно ли сделать вывод, что они оказались не готовы бы к Лиге чемпионов?

- Мы сейчас про Лигу чемпионов вообще не говорим. ЦСКА и не играл в квалификации Лиги чемпионов. А «Краснодар» - да, оказался не готов. Считаю, что они ошибочную селекцию провели. И состав к главному европейскому турниру не подготовили. К примеру, «Локомотив» выходит в Лигу чемпионов, играет более-менее с «Байером». А когда попадает на команду, которая относится к элите европейского футбола, там совершенно без шансов, притом, что у «Локомотива» состав очень приличный. Южане стратегически допустили ошибку с комплектованием команды под Лигу чемпионов. Это не провал, но на ошибках надо учиться. «Краснодар» - клуб молодой. В следующий раз будут делать соответствующие выводы.

Напоним, что сегодня в 19:55 по московскому времени ЦСКА на ВЭБ Арене примет испанский «Эспаньол», а «Краснодар» в 22:00 сыграет у себя дома с испанским «Хетафе»