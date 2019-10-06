Киев думкой богатеет. И грядущим освоением космоса

Выходные – традиционное время для обзора новых великих «перемог», совершенных нашими соседями и их партнерами в борьбе за светлое цеевропейское будущее и против «страны-агрессора». Выбираем самое, говоря по-украински, смачное (вкусное), что произошло там за минувшую неделю.

ВНИМАНИЕ! АТАКА КЛОУНОВ! ПАРДОН, КЛОНОВ. ТО ЕСТЬ ДРОНОВ

Новую тактику войны с Россией придумал смешной украинский гений (помните, был «сумрачный германский», но на Украине вот ни фига не сумрачный, а какой-то ржачный, да и гением можно назвать лишь исключительно из чувства юмора – прим. авт.). Украинский эксперт (за последние пять лет этот термин стал смешным уже сам по себе – прим. авт.) директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Барда…, извините, Бадрак, очевидно, вдохновленный ошеломительной победой украинского «москитного» флота у Керченско-Крымского моста, в результате которой 24 военных моряка Украины встали на довольствие (принялись объедать-!) в «стране-агрессоре», предложил пойти по пути строительства «москитных» ВВС Украины, поскольку шансов на нормальные не осталось.

- В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом коробит, - признал Бадрак и тут же предложил наслать на Россию «орду дронов-убийц». - Идею «москитного флота» вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров.

Вы, конечно, можете сказать, что после предложений украинских военных о марше танковых колонн ВСУ на Москву, предложений сделать атомную бомбу, хотя бы даже «грязную», подорвать украинские АЭС для радиоактивного заражения территории России, обещания сделать украинскую ракету, чтобы она могла добить на только до Москвы, но и до Урала и за него – идея Бадрака выглядит уже более близкой к реальности. И я с вами соглашусь, если руководствоваться логикой, что 9 ближе к настоящему произведению множителей 2 х 2, чем 15. Но что Бадрак вместе с Украиной сможет ответить против наших, образно говоря «москитных» сеток (может, даже, настоящих)? И кто даст гарантию, что роботы-киллеры окажутся хоть какой-то заменой поломавшихся на Донбассе украинских киборгов?

Нет. Только бумеранги. Не киборги, не дроны, а бумеранги смогут спасти ВСУ и Украину. А для увеличения дальности их надо запускать с той самой катапульты, которую все тот же «украинский гений» смастерил на Майдане.

А НЕ ТО ВРАЗ НАПИШУТ В «СПОРТЛОТО»!

Подписание Киевом «формулы Штайнмайера», состоявшееся в минувший вторник, вызвало взрыв ярости у националистов Украины и прочих бандеровских и околобандеровских сущностей. В итоге на это воскресенье «пилотные» майданчики планируется провести не менее, чем в 20 городах страны, начиная от столицы и чуть ли не в каждом областном центре. Между тем, на Западной Украине, как и следовало ожидать, начали бунтовать региональные органы власти. Львовский, Тернопольский и Хмельницкий областные советы потребовали от президента Зеленского отозвать подпись представителя Украины под согласием на реализацию «формулы Штайнмайера». Хмельницкие депутаты пошли даже дальше своих коллег из соседних областей.

- Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации всех украинских территорий, - единогласно, всеми 44 депутатскими голосами облсовета потребовали они от Зеленского в принятой резолюции. А кроме того, предложили привлечь к уголовной ответственности всех, кто принимал участие в боевых действиях против ВСУ, а также провести перепаспортизацию всего населения Донбасса с повальной предварительной проверкой жителей региона на лояльность Украине.

Смотришь, может, еще и войну объявят. А то все воюют с Россией и воюют уже больше 5 лет. Но так исподтишка, как будто сало под подушкой трескают.

Чувствуется, ох и зреют же сепаратистские настроения на… Западной Украине. Ох и накаляются там эти страсти! Ох и хочется им в Европу. Только там их почему-то ждут все меньше и меньше.

BESZÉL MAGYARUL? ПАСПОРТ ВЕРНИ!

Буквально в субботу в сети появился рассказ таксующего в Польше уроженца Херсонщины о том, как поклонника бандеровцев из Украины в Польше толпа заставила вытащить из салона красно-черный флажок, съесть его, а затем встать на колени и извиниться. Причем, последнее он делал на русском языке, чтобы толпа не озверела окончательно от украинской мовы. Но это, так сказать, можно списать на стадный инстинкт и прочие эмоциональные аффекты.

А вот совсем другое дело, когда нечто подобные делают органы государственной власти. Между тем, как сообщил экс-глава Закарпатской области Геннадий Москаль, власти Венгрии стали отбирать ранее выданные жителям Украины венгерские паспорта, вызвавшие в свое время настоящую дипломатическую войну между Киевом и Будапештом. Обе страны даже выслали консулов.

Но задний ход венгры дали вовсе не потому, что Киев одержал победу. Просто они поняли, что значительная часть «новых венгров» не имеет к Венгрии никакого отношения. И что украинцы просто покупали себе справки, что их предки жили на территории Закарпатья в то время, когда оно было частью Венгрии, или имеют этнические венгерские корни.

Как объяснил Москаль, процедура лишения венгерского паспорта проста до безобразия: венгерские полицейские при встрече с укровенгром задают ему вопрос о том. говорит ли он по-венгерски (именно он на венгерском языке вынесен в заголовок), пару других вопросов, и сели тот ни бе, ни ме, то отбирают документы.

А если этим же займутся в Польше, Румынии, Словакии и т.д.? Это что же тогда, цеевропейцам опять в украинцев превращаться надо будет?

P.S. Тем временем Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла закон, разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность. Сильный ход! Тепрерь Илон Маск может переехать на Незалежную, тем более, что по данным украинских экспертов (неужели снова?! – прим. авт.) он по материнской линии имеет украинское происхождение, а вовсе не из швейцарских немцев. Ну, а если почему-то не переедет, хоть на Незалежной даже гиперлуп обещали построить, то можно заняться переименованием планет, звезд, Галактик, Вселенной на украинский манер. Разве же это не космическая деятельность?

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