Зеленский обратился к участникам митингов против «формулы Штайнмайера»

СЕГОДНЯ 00:58 2019-10-04T01:12:35+03:00

Президент Украины призвал сограждан «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации»

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После прошедших в центре Киева акций протеста против подписания «формулы Штайнмайера» президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам митингов с призывом «спокойно подойти к ситуации» и «не поддаваться на провокации».

В своем видеообращении он подчеркнул, что «уважает конституционное право каждого гражданина» страны на протест, объяснив, что согласование документа не означает «капитуляцию и сдачу национальных интересов» Незалежной.

«Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что «формула Штайнмайера» не означает отказ Киева от Крыма и Донбасса. По его словам, она лишь предполагает, «когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса», объяснив, что это произойдет «после проведения там местных выборов, которые состоятся по конституции и законодательству Украины», а также «после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами».

«Вот с чем согласилась Украина в Минске», - подытожил Зеленский.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске Киеву и представителям ЛНР и ДНР удалось подписать так называемую «формулу Штайнмайера», названную по имени предложившего пошаговый сценарий примирения в Донбассе бывшего главы МИД Германии, а ныне – президента ФРГ Франка-Вальтера.

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ИСТОЧНИК KP.RU