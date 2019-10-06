МЧС предупредило о первом снеге в Москве

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-06T10:22:33+03:00

Также в воскресенье ожидается дождь и сильный ветер

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В воскресенье, 6 октября, в Москве и по области ожидается выпадение мокрого снега и усиление ветра. Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространило министерство по чрезвычайным ситуациям России со ссылкой на синоптиков.

Согласно прогнозу, снег с дождем будет идти в отдельных районах города с 8:00 до 21:00.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU