Русская зима стала короче. И немножко теплее

Глобальное потепление по-русски - это прежде всего более теплые и короткие зимы. Средняя температура января в Москве, например, стала на 2 градуса выше, чем несколько десятилетий назад, рассказал в интервью "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Июль и другие летние месяцы тоже потеплели, но не так сильно.

А ещё зимы в Европейской части России стали короче. По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям (это случается осенью), и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям весной.

Роман ВильфандФото: Анатолий ЖДАНОВ

Посмотрим, подтвердит ли природа выводы метеорологов - зима-то уже скоро. В ближайшую неделю, судя по прогнозу, которым с "КП" поделились в Гидрометцентре России, никакой устойчивости действительно не будет. В начале недели очень холодно, температура на 2 - 3 градуса ниже, чем положено по климатическим нормам. Днём +7…+8 градусов, по ночам заморозки. И даже мокрый снег добавит ощущения приближающейся зимы.

А во второй половине недели потеплеет до +11 градусов, заморозки прекратятся. И такая погода сохранится до выходных.

Сегодня мокрый снег добавит ощущения приближающейся зимыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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