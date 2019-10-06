2019-10-06T13:46:48+03:00
Общество

Мальчишка подвергается травле сверстников из-за проблем со слухом, а чтобы их решить, у родителей не хватает денег

Дане Домрачеву семь лет. И почти все они отравлены глухотой
Ярослава ТАНЬКОВА
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Некоторые мальчики во дворе по недомыслию дразнят «глухого». Даня не обижается, все понимает, ему только больноНекоторые мальчики во дворе по недомыслию дразнят «глухого». Даня не обижается, все понимает, ему только больноФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Он родился с редкой патологией — отсутствием ушной раковины и слухового прохода справа. Врачи поставили диагноз - атрезия, микротия ушной раковины, правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3-4 степени. Еще малышом его постоянно таскали по врачам – он очень медленно развивался, не мог правильно произносить многие слова. Плюс многочисленные простуды.

Да, левым ушком он слышит. Это подтверждает аудиограмма и компьютерная томография. Но вот с правым дело совсем швах. Он часто переспрашивает, всегда поворачивается к говорящему левой стороной, не понимает, из какой комнаты в доме его зовут. На улице не может толком сориентироваться, с какой стороны едет машина. И если бы только это. Врачи сказали маме – простуды ребенку категорически противопоказаны. Закрытый слуховой канал со временем может привести к очень серьезным воспалениям.

Мама говорит: он очень добрый. Некоторые мальчики во дворе по недомыслию дразнят «глухого». Даня не обижается, все понимает, ему только больно. А дальше будет еще хуже: подростковый возраст, жестокость, непонимание - не надо бы этого. Любой прыщик, как повод для травли, а тут глухота. Многие звуки он до сих пор произносит неправильно, даже регулярно занимаясь с логопедом.

К сожалению, в России такая болезнь встречается редко, большого опыта в ее лечении нет, после операций слух практически не улучшается, а слуховые проходы, открытые здесь, часто элементарно зарастают.

Родители долго искали клинику, где бы могли ему помочь с гарантией. Наконец, нашли. Это далеко, в Калифорнии. Его даже поставили в очередь. Операция через полгода. Только стоит страшно дорого - 85 тысяч долларов, почти шесть миллионов рублей. В семье работает только папа, и он далеко не миллионер. Да, вывернули карманы, поназанимали у родни и друзей. Но все равно – на сегодняшний день не хватает четырех с лишним миллионов рублей.

Помогите!

Звоните: +79167779922 Ксения

Как помочь:

Отправьте СМС на НОМЕР 4575 со словом ЖУРАВЛИК, далее пробел и сумма пожертвования. Например: ЖУРАВЛИК 100

Пожертвование на счет:

Получатель: Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»

Адрес: 111524 г. Москва. ул. Электродная, д.11, стр. 1, оф. 211

БИК: 044525225

к/с.: 30101810400000000225

КПП: 772001001

ИНН: 7709473271

р/с: 40703810238120000664

Назначение платежа: " Благотворительное пожертвование для Домрачева Даниила".

Сделать пожертвование онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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