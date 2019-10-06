Мальчишка подвергается травле сверстников из-за проблем со слухом, а чтобы их решить, у родителей не хватает денег

Он родился с редкой патологией — отсутствием ушной раковины и слухового прохода справа. Врачи поставили диагноз - атрезия, микротия ушной раковины, правосторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость 3-4 степени. Еще малышом его постоянно таскали по врачам – он очень медленно развивался, не мог правильно произносить многие слова. Плюс многочисленные простуды.

Да, левым ушком он слышит. Это подтверждает аудиограмма и компьютерная томография. Но вот с правым дело совсем швах. Он часто переспрашивает, всегда поворачивается к говорящему левой стороной, не понимает, из какой комнаты в доме его зовут. На улице не может толком сориентироваться, с какой стороны едет машина. И если бы только это. Врачи сказали маме – простуды ребенку категорически противопоказаны. Закрытый слуховой канал со временем может привести к очень серьезным воспалениям.

Мама говорит: он очень добрый. Некоторые мальчики во дворе по недомыслию дразнят «глухого». Даня не обижается, все понимает, ему только больно. А дальше будет еще хуже: подростковый возраст, жестокость, непонимание - не надо бы этого. Любой прыщик, как повод для травли, а тут глухота. Многие звуки он до сих пор произносит неправильно, даже регулярно занимаясь с логопедом.

К сожалению, в России такая болезнь встречается редко, большого опыта в ее лечении нет, после операций слух практически не улучшается, а слуховые проходы, открытые здесь, часто элементарно зарастают.

Родители долго искали клинику, где бы могли ему помочь с гарантией. Наконец, нашли. Это далеко, в Калифорнии. Его даже поставили в очередь. Операция через полгода. Только стоит страшно дорого - 85 тысяч долларов, почти шесть миллионов рублей. В семье работает только папа, и он далеко не миллионер. Да, вывернули карманы, поназанимали у родни и друзей. Но все равно – на сегодняшний день не хватает четырех с лишним миллионов рублей.

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