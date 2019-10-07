«Летать стыдно»: За что «греты тунберг» ополчились на самолеты

Даже если вы каким-то чудом пропустили речь Греты Тунберг в ООН, то наверняка в курсе: шведская школьница отказалась лететь из Европы в Америку на самолете. Потому как перелеты сильно вредят климату. Пришла на парусной яхте через Атлантический океан. Две недели плавания вместо нескольких часов полета.

ЛЕТАТЬ СТЫДНО

Грета - не единственная и не первая. На авиацию экоактивисты ополчились давно.

Flygskam - "летать стыдно" - мощное общественное движение в Швеции. С реальным влиянием: в 2019 году шведцы стали летать на 5% меньше. С экономикой все в порядке, деньги у них есть. А вот климатическая совесть не позволяет. Шведский биатлонист, олимпийский чемпион, а нынче телекомментатор Бьорн Ферри, не летает уже несколько лет. На все турниры ездит поездом или на авто, хотя это дольше.

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион, а нынче телекомментатор Бьорн Ферри, не летает уже несколько летФото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании аналогичная волна, только лозунг жестче: Flight Free UK, "Королевство без полетов".

В Нидерландах «зеленые» политики развернули интернет-кампанию: мол, давайте отменим самолеты Амстердам - Брюссель, между двумя столицами по железной дорогое меньше двух часов. Во Франции минувшим лето даже внесли законопроект о запрете коротких авиарейсов - на тех маршрутах, куда поездом можно доехать за 3,5 часа или быстрее. Не приняли, конечно. Однако звоночек серьезный.

Дошло до того, что авиакомпания KLM летом 2019 года запустила промокампанию "Не летайте!". Абсурд же вроде бы? Это ж всё равно что ресторан скажет: "Не ешьте!". А врач - "Не лечитесь!".

Впрочем, KLM вовсе не перестала продавать билеты на самолет и завлекать клиентов акциями и распродажами. В авиакомпании говорят: мы будем заботиться о климате (обещают сделать наземное обслуживание своих рейсов полностью «беспарниковым», построить в завод биотоплива, на 85% более экологичного по сравнению с обычным авиакеросином), но и вы не отлынивайте от ответственности за климат. Может, не нужно лететь на переговоры, через интернет все решите?

Шведская школьница отказалась лететь из Европы в Америку на самолетеФото: GLOBAL LOOK PRESS

НО ТАК УЖ ЛИ ВРЕДНО?

А почему, собственно? Неужели самолеты так вредны для климата? Как жить-то с этим? Слетал летом в отпуск в Анталью, а потом всю зиму совесть будет грызть! Вдруг где ураган или наводнение — это ж я виноват, надо было поездом.

Конечно, все не так прямолинейно. И да, давайте условимся: мы сейчас не будем рассуждать, есть ли вообще глобальное потепление и виноват ли в нем человек, потому как тема бесконечна и стоит не одной Нобелевской премии. Будем плясать, исходя из официальной точки зрения, принятой почти все научным сообществом. Главные виновники потепления — парниковые газы, в первую очередь углекислый. И цель человечества — всячески снижать выбросы этих газов, чтобы усмирить рост температур на планете.

А теперь к сути. Правда самолёты вредны для климата? Короткий ответ: да. А если мы все возьмем и перестанем летать, проблема глобального потепления будет решена? Короткий ответ: нет.

Расшифруем. Самолеты вроде бы самый вредный вид транспорта, если посчитать, сколько CO2 улетает в атмосферу после каждого чартера в Турцию. Но. Авиалайнеров в мире намного меньше, чем автомобилей. Сами посудите: сколько раз в год вы летаете? Раз, два, ну десять. А как часто садитесь за руль? Почти каждый день.

Так что в сумме выходит, что авиация не так уж и страшна. В Испании вот посчитали, что почти 90% транспортных парниковых газов попадает в воздух от всего, что движется по дорогам (легковые авто, грузовики, автобусы), от самолетов - лишь 6,5%, а от поездов, которые в стране отлично развиты, - меньше, чем полпроцента.

И это — только транспорт. А если взять все источники парниковых газов, то самолеты вообще белые и пушистые. Авиакомпании в ответе лишь за 2 - 3% выбросов.

Многие авиакомпании, российские в том числе, сейчас предлагают пассажирам компенсировать свой личный карбоновый следФото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему тогда к авиации особое внимание?

Во-первых, это стремительно растущий источник выбросов - за последние 20 лет пассажиров в мире стало вдвое больше. Но и тут есть «но». Потепление-то глобальное. А жизнь у людей ну очень разная. Не случайно ведь движение против полетов процветает в богатой Швеции. Там купить билет на лоукостер и слетать на Майорку не сложнее и не дороже, чем поужинать в ресторане. Авиационные выбросы в Швеции в 5 раз выше, чем средние по планете. В Мозамбике или Парагвае у людей нет такой проблемы в принципе — найти бы на еду денег, полеты запредельная роскошь.

И россияне запросто едут к морю двое суток в плацкарте - не экологии ради, а экономии. Ну зачем нам запрещать короткие полеты, как в Европе? Нам бы, наоборот, организовать больше прямых рейсом между российскими регионами. А то смешно же, из одного сибирского города в другой через Москву люди летают! Что, кстати, не только неудобно, но и с точки зрения выбросов вреднее, чем один прямой рейс.

Во-вторых, отказаться от полетов легче, чем от большинства других «карбоновых» привычек. Ведь если идти до конца - то надо и машину поменять на велосипед. И свет дома включать, только если провода тянутся к солнечной или ветровой электростанции. И с отоплением поступать в той же логике.

В-третьих, это еще и дело на сотни миллионов евро.

ПАРНИКОВЫЕ ИНДУЛЬГЕНЦИИ

Многие авиакомпании, российские в том числе, сейчас предлагают пассажирам компенсировать свой личный карбоновый след. Купил билет? Заплати ещё чуть-чуть. Своего рода климатическая индульгенция. Откупился, и совесть вроде как чиста.

На что идут эти деньги? На биотопливо для следующих рейсов. И на посадку лесов - "ловушек" для парниковых газов.

Во Франции с 2020 года выбора не будет: там вводят "экологический" налог на перелеты. На все рейсы, вылетающие из французских аэропортов. От 1,5 до 18 евро с пассажира, в зависимости от дальности рейса и класса обслуживания. Правительство рассчитывает собрать 180 миллионов евро и пустить их на развитие железных дорог в стране. Национальный перевозчик AirFrance возмутился: мол, потеряем 60 миллионов евро, которые как раз собирались потратить на новые экологичные лайнеры.

У нас в России, судя по итогам опроса Aviasales, о связи полетов с парниковыми газами что-то слышали 58% пассажиров. А 39% туристов готовы доплатить за то, чтобы сделать свой вояж более экологичным. В Европе цифры другие: 94% жителей Финляндии, например, хотят сделать свои перелеты дружелюбными для экологии (это данные авиакомпании Finnair).

НА РАСТИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ И С ЖЕЛЕЗНЫМИ ПЕРЬЯМИ

И всё же логичнее смотреть не прошлое, а в будущее. Не призывать вернуться в экологически чистые пещеры, а работать над новыми технологиями. Чтобы и летать, и климат не портить. Авиакомпании над этим работают.

Совсем недавно, в августе 2019 года, финская авиакомпания Finnair совершила первые полеты на биотопливе из Сан-Франциско в Хельсинки. Топливо сделано из отработанного растительного масла. Специально для него ничего не выращивали, исключительно вторсырье. Парниковых газов от него намного меньше, чем от обычного авиационного керосина. На 32 тонны за два рейса.

Airbus только что показал концепт самолета-птицы

Airbus только что показал концепт самолета-птицы. С подвижными крыльями, хвостом и даже металлическими перьями для более точного управления. Он будет электическим или гибридным, возможно, ещё и с солнечными батареями - в общем, экологичным.

Прототипы электросамолетов вообще в изобилии - их разрабатывают и гиганты индустрии вроде «Боинга» и «Ролс-Ройса», и статаперы. Правда, речь о небольших летающих такси, а не о больших лайнерах.

КАК ЛЕТАТЬ ЭКОЛОГИЧНЕЕ

Советы экологов, Aviasales и авиакомпаний Finnair и KLM для тех, кто летать не бросит, но хочет делать это с минимальным карбоновым следом.

! Обращайте внимание на возраст самолётов в авиакомпании. Современные лайнеры экономичнее в расходе топлива и экологичнее. Раньше конструкторы об этом не думали.

! Выбирайте по возможности прямые рейсы, без пересадок.

! Летайте налегке, без тяжелых чемоданов: чем легче самолет, тем меньше топлива он потратит, взмывая в небо.

! Покупайте билеты в эконом-класс. Вы же все равно так делаете, правда? А теперь будете чувствовать, что помогли планете. Кресла бизнес-класса занимают больше места, так что в пересчете на одного пассажира приходится больше выбросов.

! Комбинируйте самолет с другими видами транспорта. Например, на рейсе со стыковкой (ну, скажем, Владивосток - Москва - Санкт-Петербург) короткий перелет можно заменить поездом (и из Москвы в Питер добраться "Сапсаном").

Что вреднееФото: Алексей СТЕФАНОВ

По данным Европейского агентства по окружающей среде. Понятно, что они условны - в случае с автомобилем расчет был сделан на ...полтора человека (так как обычно едет один водитель или водитель с пассажиром). А если в машине трое пассажиров, цифру надо делить на всех. Самолеты, автобусы и поезда бывают разной вместимости и могут использовать разное топливо. Но в целом картина такая.

Откуда берутся парниковые газыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

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