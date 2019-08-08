«Нажито непосильным трудом»: Коллекцию произведений искусства обвиняемого в махинациях экс-министра финансов Подмосковья передали двум музеям

После таких историй - только голову обхватить руками. Чтоб не кружилась от космических сумм.

В Москве сейчас судят бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. По версии следствия, чиновник очень эффективно провел 2000-е. Общая сумма, которая фигурирует в заведённых на него уголовных делах о хищениях, мошенничестве и отмывании денег - 11 миллиардов рублей.

«ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ИНТЕРПОЛ»

В 90-е Кузнецов был первым вице-президентом «Инкомбанка». Потом ушёл на госслужбу. В 2000 году он по приглашению тогдашнего губернатора Подмосковья Бориса Громова Кузнецов занял пост регионального министра финансов. В этой должности он провёл восемь благословенных лет, четыре из которых - ещё и совмещая ее с постом первого вице-премьера Московской области. В июле 2008-го Кузнецов неожиданно написал на имя Громова заявление об увольнении. А буквально через несколько дней после этого стало известно, что экс-министр оказался фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Якобы Алексей Кузнецов, пользуясь своим высоким служебным положением, в течении нескольких лет передавал сотни гектаров плодородных земель под застройку - и не кому-нибудь, а компании «РИГрупп», которая принадлежала его супруге. В прессе тогда оценивали нанесённый государству ущерб в 20 миллиардов рублей. Впрочем, сам Алексей Кузнецов к тому времени был уже за границей. Сначала «гостил» у супруги в США (Жанна Буллок ещё несколькими годами ранее получила американское гражданство), а потом переехал в Европу. На Кузнецова в России заводили все новые уголовные дела, а он то ли был в списках «Их разыскивает Интерпол», то ли не был - официальные органы все время давали разные данные. Параллельно по колониям развозили соратников экс-министра по разным сомнительным проектам. Например, бывший зам Кузнецова Валерий Носов получил по статье «мошенничество» 14 лет и 9 месяцев.

В 2013-м по запросу российских следователей Кузнецова задержали во Франции. У бывшего чиновника нашли поддельные документы на другое имя. Однако в итоге экстрадировали его на родину лишь в январе нынешнего года.

Неудивительно, что при таких-то деньжищах (напомню, следствие оценивает сумму нанесённого ущерба в 11 млрд. рублей) Кузнецов стал коллекционером прекрасного. Картины великих художников, которые он начал активно скупать, висели в его квартирах и домах скорее ради декора. Для статуса.

ШИШКИН, ШАГАЛ, ЛЕВИТАН

В 2014 году его шикарная коллекция неожиданно всплыла в Санкт-Петербурге. Таможенники задержали несколько контейнеров, которые готовили к отправке морем в Штаты, на имя супруги Кузнецова. 113 картин известных русских художников, антикварная мебель, больше десятка ящиков редких старинных книг. Всего - более 1300 предметов.

В четверг коллекцию Алексея Кузнецова доставили в музейно-выставочный центр «Новый Иерусалим» - главный музей Подмосковья.

- Примерно год назад суд заочно приговорил Жанну Буллок к 11 годам лишения свободы, - рассказывает предысторию замминистра имущественных отношений Алексей Вьюрков Московской области. - Тем же решением коллекция Кузнецова, которая находилась в Санкт-Петербурге, передана Министерству культуры России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратились в Минкульт с просьбой передать эту коллекцию в музеи области. Просьбу удовлетворили и в течение года мы готовили эту перевозку.

Специалисты распаковали при журналистах несколько картин, приехавших из Питера. Пейзаж Ивана Шишкина. Последняя работа Василия Сурикова «Голова старика». Портрет «Дуэт» - предположительно работы Владимира Маковского. Большое полотно Петра Кончаловского «Вид с мостика».

По словам замминистра культуры Московской области Валерии Акимовой, также в списке сотни изъятых картин - Исаак Левитан, Марк Шагал, Василий Суриков и многие другие авторы.

- В этой коллекции есть настоящие шедевры. Мы очень надеемся, что все это подлинники, - говорит Акимова. - Предстоит экспертиза. Думаю, она будет завершена до конца года.

КАРТИНЫ ГОТОВИЛИ НА РАСПРОДАЖУ?

Уже договорились, что после экспертизы картины поступят в экспозиции музейного комплекса «Новый Иерусалим», а почти 800 изъятых у Кузнецова книг 18-19 веков - в Государственный пушкинский музей в Больших Вяземах.

- Похоже, все изъятое - имущество из квартиры Кузнецова на Остоженке, - уточнил замминистра имущественных отношений Московской области Вьюрков.

То есть, после заведения уголовных дел шедевры из дома кто-то по-тихому вывез, несколько лет хранил и пытался переправить хозяевам за границу.

Кстати, по словам экспертов, все картины - со следами предпродажной подготовки. Вероятно, сразу после вывоза за границу Алексей Кузнецов с супругой планировали устроить мощную распродажу на аукционах?

Когда коллекцию только задержали, некоторые источники давали ее общую предварительную стоимость: 4 миллиарда рублей.

- Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту цифру, - сообщил «КП» Алексей Вьюрков. - Наверное, примерную стоимость мы можем сказать только после экспертизы. Хотя оценивать произведения искусства, наверное, неправильно. Главное, что теперь они будут в музеях.

Тем временем Алексей Кузнецов попросил в суде закрыть часть заведённых на него дел. Он заявил, что по 14 эпизодам из 22 истек срок давности. Следующее заседание должно состояться 14 августа.