2019-10-06T18:30:59+03:00
Спорт

"Ростов" победил ЦСКА 3:1 и вышел в лидеры Премьер-Лиги

Два гола в ворота Акинфеева забил полузащитник ростовчан Хорен Байрамян [видео голов]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ростов" сыграл грозно против ЦСКА в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС"Ростов" сыграл грозно против ЦСКА в Москве. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

В воскресенье, 6 октября, футболисты "Ростова", которые в этом сезоне сражаются за лидерство в Премьер-Лиге, гостили в Москве у ЦСКА. В случае победы именно донской клуб выходил бы на чистое первое место в турнирной таблице, отодвигая с лидирующей позиции столичных армейцев. И у команды Валерия Карпина получилось довольно убедительно доказать, что они достойны первой позиции в первенстве России.

Главным героем поединка в составе ростовчан стал полузащитник Хорен Байрамян. Именно он забил два гола в этой встрече. На 11-й минуте поединка после подачи с углового Байрамян первым оказался "на мяче" и поразил ворота Акинфеева. Так счет стал 1:0 прямо на старте поединка.

Под занавес первого тайма Байрамян забил второй мяч. Обыгравшись с Шомуродовым, он финтом "раскачал" защитника ЦСКА и с дальней дистанции поразил ворота соперников на 44-й минуте поединка. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Ростова".

ЦСКА - Ростов. 0:1. Хорен Байрамян, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Ростов открывает счет в матче

А после перерыва Байрамян и Шомуродов "обменялись любезностями". Автор двух голов забил третий гол в ворота ЦСКА после передачи Хорена, поставив, по сути, точку в этой игре.

ЦСКА - Ростов. 0:2. Хорен Байрамян, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Байрамян оформляет дубль в ворота ЦСКА

ЦСКА удалось отыграть один мяч на 91-й минуте игры. Мяч с пенальти забил хорватский полузащитник Никола Влашич, установив окончательный счет. "Ростов" выиграл со счетом 3:1.

Команда Виктора Ганчаренко осталась при 25 очках, уступив лидерство в таблице. А вот "Ростов" с 26 баллами - первый в чемпионате России. В чемпионате России по футболу насупил перерыв на матчи сборных. Следующий матч у ЦСКА - 20 октября против "Уфы" в гостях. А вот "Ростов" ожидает за день до этого поединка в Санкт-Петербург на игру против "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Краснодар - Спартак 6 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Краснодар - Спартак. Прямая онлайн-трансляция состоится 6 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ
ЦСКА - Ростов 6 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Ростов 6 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 6 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 12 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео голов]
Новости 24
Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
Стала известна причина смерти 33-летней украинской актрисы Марины Куклиной
В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью
В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко
Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter