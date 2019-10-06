"Ростов" победил ЦСКА 3:1 и вышел в лидеры Премьер-Лиги

В воскресенье, 6 октября, футболисты "Ростова", которые в этом сезоне сражаются за лидерство в Премьер-Лиге, гостили в Москве у ЦСКА. В случае победы именно донской клуб выходил бы на чистое первое место в турнирной таблице, отодвигая с лидирующей позиции столичных армейцев. И у команды Валерия Карпина получилось довольно убедительно доказать, что они достойны первой позиции в первенстве России.

Главным героем поединка в составе ростовчан стал полузащитник Хорен Байрамян. Именно он забил два гола в этой встрече. На 11-й минуте поединка после подачи с углового Байрамян первым оказался "на мяче" и поразил ворота Акинфеева. Так счет стал 1:0 прямо на старте поединка.

Под занавес первого тайма Байрамян забил второй мяч. Обыгравшись с Шомуродовым, он финтом "раскачал" защитника ЦСКА и с дальней дистанции поразил ворота соперников на 44-й минуте поединка. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу "Ростова".

ЦСКА - Ростов. 0:1. Хорен Байрамян, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Ростов открывает счет в матче

А после перерыва Байрамян и Шомуродов "обменялись любезностями". Автор двух голов забил третий гол в ворота ЦСКА после передачи Хорена, поставив, по сути, точку в этой игре.

ЦСКА - Ростов. 0:2. Хорен Байрамян, Российская Премьер-Лига, 12 тур 06.10.2019.Байрамян оформляет дубль в ворота ЦСКА

ЦСКА удалось отыграть один мяч на 91-й минуте игры. Мяч с пенальти забил хорватский полузащитник Никола Влашич, установив окончательный счет. "Ростов" выиграл со счетом 3:1.

Команда Виктора Ганчаренко осталась при 25 очках, уступив лидерство в таблице. А вот "Ростов" с 26 баллами - первый в чемпионате России. В чемпионате России по футболу насупил перерыв на матчи сборных. Следующий матч у ЦСКА - 20 октября против "Уфы" в гостях. А вот "Ростов" ожидает за день до этого поединка в Санкт-Петербург на игру против "Зенита".