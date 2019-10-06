2019-10-06T19:59:16+03:00
Происшествия

"О богатых родителях не рассказывала, ездила на метро": Знакомые убитой в Домодедово студентки пытаются понять, кому она "перешла дорогу"

"КП" пообщалась с близкими студентки [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Девушку нашли убитой в родительском домеДевушку нашли убитой в родительском домеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В коттеджном поселке «Поле чудес» второй день пытаются раскрыть убийство 17-летней студентки Алиcы. Девушку нашли убитой в родительском доме. Убийца душил ее ремнем и нанес удары ножом. Истекая кровью, Алиса скончалась на месте.

- Мы делаем все, чтобы задержать убийцу, поэтому в интересах следствия не разглашаем детали и не выдвигаем версии, - сказали в Следственном комитете по Московской области.

В субботу она на пары не пришла

Версии выдвигают только те, кто хоть немного знали девушку. Алиса жила с родителями в поселке «Поле чудес» (народное название в 90-е годы, прижилось и стало официальным), который входит в состав микрорайона Западный города Домодедово. В советские годы там один за другим строили коттеджи. Кто-то удивлял фантазией и размахом, а кто-то строил скромный домик. Родители Алисы построили двухэтажный коттедж, сделали небольшой сад и обнесли территорию забором. Дочка росла в достатке, при этом не была избалована. Алиса любила учиться и переживала о каждой оценке.

- Я не сдам ЕГЭ по физике, - писала в соцсетях год назад девушка.

А потом с отличием закончила школу и поступила в МГТУ им. Баумана на специальность «Биомедицинские технологии». Всего за месяц учебы девушка оставила только позитивные отзывы о себе.

- Она была очень общительная, неконфликтная, - рассказывает «КП» однокурсник Михаил Потапов (имя изменено). - Много рассказывала о последних занятиях в школе и о том, как сдавала ЕГЭ.

Дочка росла в достатке, при этом не была избалована Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дочка росла в достатке, при этом не была избалованаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Говорят, она из обеспеченной семьи и приезжала на учебу на машине? - интересуюсь.

- Нет, она ездила сначала на электричке, потом пересаживалась на метро. В понедельник мы с ней вместе в метро ехали. А в субботу она на пары не пришла. Нам всем об убийстве сказали на последних парах. Даже не знаем, что там произошло.

Родители вернулись домой

А произошло жесткое убийство. Тело Алисы 5 октября обнаружила сестра, которая позвонила в полицию и сказала, что родители в командировке то ли в Ростовской, то ли в Воронежской области. Прибывшие в коттедж следователи насчитали множественные колото-резанные раны на теле студентки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Алиса любила учиться и переживала о каждой оценке Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алиса любила учиться и переживала о каждой оценкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседи говорят, что семья обеспеченная. Родители частенько уезжали по работе, а дочка спокойно оставалась на хозяйстве. Как в тот день в доме оказался посторонний человек — до сих пор остается неизвестным. Версий несколько. Первая - грабитель, который знал, что девочка одна в доме. Вторая — знакомый, с которым в коттедже произошел конфликт.

- Кому Алиса могла перейти дорогу? Вы видели ее? Милая, светлая. Она практически всегда говорила об учебе, - говорит Анна, подруга из Домодедово.

Об учебе она писала и в соцсетях. Последняя запись: «Хочу плакать из-за аналитической геометрии». А теперь плачут родные и близкие.

Родители девушки, которые были в отъезде, уже вернулись домой. Не исключено, что они помогут следователям установить обстоятельства совершенного преступления, чтобы скорее задержать причастного к убийству.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Журналисты из России попали под обстрел в Донбассе: Атака продолжалась полтора часа
Украинские военные «извинились, что не сдохли» на Донбассе
Трамп сообщил о получении сыном Байдена 1,5 миллиардов долларов от Китая
Доклад датского премьера о слонихе вызвал приступ смеха в парламенте
Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США
Причина смерти актрисы Марины Куклиной: звезда сериала "Возвращение Мухтара" боролась с онкологией
В Австрии мужчина убил бывшую девушку и всю ее семью
В Московской области выпала четверть месячной нормы осадков за сутки
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Политолог считает, что митинги на Украине нужны больше всего Порошенко
Путин ответил на вопрос журналиста о положении, в котором оказался Зеленский из-за разговора с Трампом
После сорванных переговоров в Стокгольме власти КНДР планируют не встречаться с представителями США
Форвард "Крыльев Советов" Соболев вызван в сборную России по футболу
Умер бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
Представителя американского посольства вызвали в МИД Турции из-за лайка в Twitter