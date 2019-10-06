"О богатых родителях не рассказывала, ездила на метро": Знакомые убитой в Домодедово студентки пытаются понять, кому она "перешла дорогу"

В коттеджном поселке «Поле чудес» второй день пытаются раскрыть убийство 17-летней студентки Алиcы. Девушку нашли убитой в родительском доме. Убийца душил ее ремнем и нанес удары ножом. Истекая кровью, Алиса скончалась на месте.

- Мы делаем все, чтобы задержать убийцу, поэтому в интересах следствия не разглашаем детали и не выдвигаем версии, - сказали в Следственном комитете по Московской области.

В субботу она на пары не пришла

Версии выдвигают только те, кто хоть немного знали девушку. Алиса жила с родителями в поселке «Поле чудес» (народное название в 90-е годы, прижилось и стало официальным), который входит в состав микрорайона Западный города Домодедово. В советские годы там один за другим строили коттеджи. Кто-то удивлял фантазией и размахом, а кто-то строил скромный домик. Родители Алисы построили двухэтажный коттедж, сделали небольшой сад и обнесли территорию забором. Дочка росла в достатке, при этом не была избалована. Алиса любила учиться и переживала о каждой оценке.

- Я не сдам ЕГЭ по физике, - писала в соцсетях год назад девушка.

А потом с отличием закончила школу и поступила в МГТУ им. Баумана на специальность «Биомедицинские технологии». Всего за месяц учебы девушка оставила только позитивные отзывы о себе.

- Она была очень общительная, неконфликтная, - рассказывает «КП» однокурсник Михаил Потапов (имя изменено). - Много рассказывала о последних занятиях в школе и о том, как сдавала ЕГЭ.

Дочка росла в достатке, при этом не была избалованаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Говорят, она из обеспеченной семьи и приезжала на учебу на машине? - интересуюсь.

- Нет, она ездила сначала на электричке, потом пересаживалась на метро. В понедельник мы с ней вместе в метро ехали. А в субботу она на пары не пришла. Нам всем об убийстве сказали на последних парах. Даже не знаем, что там произошло.

Родители вернулись домой

А произошло жесткое убийство. Тело Алисы 5 октября обнаружила сестра, которая позвонила в полицию и сказала, что родители в командировке то ли в Ростовской, то ли в Воронежской области. Прибывшие в коттедж следователи насчитали множественные колото-резанные раны на теле студентки. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Алиса любила учиться и переживала о каждой оценкеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседи говорят, что семья обеспеченная. Родители частенько уезжали по работе, а дочка спокойно оставалась на хозяйстве. Как в тот день в доме оказался посторонний человек — до сих пор остается неизвестным. Версий несколько. Первая - грабитель, который знал, что девочка одна в доме. Вторая — знакомый, с которым в коттедже произошел конфликт.

- Кому Алиса могла перейти дорогу? Вы видели ее? Милая, светлая. Она практически всегда говорила об учебе, - говорит Анна, подруга из Домодедово.

Об учебе она писала и в соцсетях. Последняя запись: «Хочу плакать из-за аналитической геометрии». А теперь плачут родные и близкие.

Родители девушки, которые были в отъезде, уже вернулись домой. Не исключено, что они помогут следователям установить обстоятельства совершенного преступления, чтобы скорее задержать причастного к убийству.