2019-10-06T20:00:52+03:00
Происшествия

Следователи задержали 34-летнего убийцу студентки в Домодедово: им оказался родственник

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Как удалось выяснить "Комсомольской правде", убийца является родственником семьи. По предварительной информации, дядя погибшей.Как удалось выяснить "Комсомольской правде", убийца является родственником семьи. По предварительной информации, дядя погибшей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Студентку Алису из университета им. Баумана мог убить 34-летний мужчина. Именно его сейчас задержали по подозрению в убийстве. Известно, что он местный житель Домодедово, знал семью и то, что родители Алисы уехали на несколько дней в Воронежскую область.

- Двое суток беспрерывной работы следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников позволили установить и задержать подозреваемого - 34-летнего местного жителя, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Это он мог ворваться в коттедж, где была только Алиса. Мужчина стал душить девушку ремнем, а после нанес множественные колото-резанные раны. Студентка скончалась в доме родителей.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", подозреваемый в убийстве является родственником семьи. По предварительной информации, он брат сестры Алисы. Именно поэтому девушка могла пустить его домой. По одной из версий, у мужчины был конфликт с семьей и он решил так жестоко отомстить.

Сейчас следователи выясняют, что хотел родственник от Алисы - деньги или сексуально домогался. Еще одна версия - хотел "поставить на место малолетку". Алисе не нравился муж сестры и она всячески это показывала. Мужчина знал об этом и тоже всегда неприятно высказывался в ее адрес. А когда узнал, что она одна дома, то решил "провести воспитательные работы", но в результате - убил.

Первой на месте убийства как раз оказалась сестра Алисы. Она не смогла дозвониться ей, мужа тоже не было дома. Почувствовала неладное. Приехала в коттедж и увидела мертвую сестру.

- В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Мужчина молчит. Пока на контакт со следователями не идет. Но есть основательная база доказательств, что это он убил 17-летнюю девушку. По данным "Комсомольской правды", мужчина не стал скрываться, но и признавать убийство пока не собирается.

Следователи в ближайшее время будут ходатайствовать перед судом, чтобы подозреваемого арестовали.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

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В коттеджном поселке «Поле чудес» второй день пытаются раскрыть убийство 17-летней студентки Алиcы. Девушку нашли убитой в родительском доме. Убийца душил ее ремнем и нанес удары ножом. Истекая кровью, Алиса скончалась на месте. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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