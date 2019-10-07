Кто из российских звезд сидел или имел проблемы с законом

Недавняя история актрисы Натальи Бочкаревой (напомним, исполнительницу роли Даши Букиной из сериала «Счастливы вместе» задержали с кокаином, заведено уголовное дело за хранение наркотиков) заставила пристально взглянуть на биографию и других российских актеров, музыкантов, художников, писателей, спортсменов и иных звезд.

Оказывается, многие из них имели, а некоторые имеют до сих пор проблемы с законом. Часть привлекалась к уголовной или административной ответственности и получила реальные, пусть и условные приговоры или денежные штрафы. А некоторые конкретно отсидели, проведя годы и месяцы в местах не столь отдаленных.

В России, как гласит народная мудрость, от сумы да тюрьмы не зарекаются. Всякое в жизни бывает. Тем более что по современным меркам отдельные проступки, за которые звезды тянули срок при советской власти, преступлениями вовсе не являются. К примеру, так называемые валютные дела. Или спекуляция. Или подпольное производство цеховиков. Но тут уж как карта ляжет. Для этих знаменитостей она легла неудачно. Пришлось платить...

В нашей карточной колоде только часть таких сидельцев. Размещение по мастям и значению карт случайное и произвольное. Так уж выпало при раздаче...

Кстати, нынешние звезды-сидельцы в какой-то мере следуют традиции своих предшественников из советской эпохи, когда сегодня ты блистаешь на экране и сцене, а завтра хлебаешь лагерную баланду. Причем подсесть можно было как по политической статье, так и по чисто уголовной.

Напомним лишь некоторые громкие фамилии зеков от культуры: актеры Георгий Жженов, Георгий Юматов, Зоя Федорова, любимый певец Сталина Вадим Козин и исполнительница русских народных песен Лидия Русланова, а из более поздних - Сергей Шевкуненко, Николай Годовиков и Арчил Гомиашвили, певец Сергей Захаров, футболист Эдуард Стрельцов, будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский и многие другие.

Еще больше было тех, кто оказался на грани посадки, но чудом вывернулся, вовремя эмигрировав, как, например, знаменитый куплетист Буба Касторский - артист Борис Сичкин, певец Вилли Токарев или писатели Владимир Войнович и Василий Аксенов.

И уж совсем бесконечен список тех, кого просто винтили, сажали на 15 суток или доставали бесконечными приводами в милицию. Советские рокеры или художники-авангардисты прошли этот путь практически в полном составе.

Так что тюрьма для звезд - это мать родна...

Мария Алехина

Мария Алехина

Участница Pussy Riot получила два года колонии за скандальные танцы в храме Христа Спасителя в 2012 году. Отсидела.

Алексей Панин

Алексей Панин

Удивительно, что с букетом обвинений (драка, хулиганство, оскорбление) до реального срока ни разу не дошло. Только штрафы.

Михаил Звездинский

Михаил Звездинский

На его счету четыре ходки в общей сложности на 16 лет. Впервые еще подростком был осужден за кражу машины и драгоценностей.

Рома Жиган (Роман Чумаков)

Рома Жиган (Роман Чумаков)

Рэпер попал в тюрьму на четыре года в 2002-м за грабеж. В 2013-м его осудили вновь. И опять за грабеж.

Алексей Ягудин

Алексей Ягудин

В 2000-х фигуриста поймали в США за пьяное вождение. Отвезли в участок и арестовали. Потом лишили прав на полгода.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Год назад вместе с Мамаевым за участие в двух драках получил 1,5 года колонии. Освобожден по УДО.

Елена Васильев

Елена Васильева

Поэтесса из «Оборонсервиса», спустившая госимущества на 647 млн, получила 5 лет (выпустили из колонии через 34 дня).

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

В 2004 году поп-король наехал на журналистку. В итоге приговор по статье «оскорбление» и штраф в 6000 рублей.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Вместе с соратниками был задержан в 2001-м при покупке оружия. Писатель получил четыре года, которые и отбыл полностью.

Надежда Толоконникова

Надежда Толоконникова

Самая молодая участница Pussy Riot за свою выходку в храме два года шила на зоне рукавицы.

Птаха (Давид Нуриев)

Птаха (Давид Нуриев)

В 2016-м суд оштрафовал рэпера на 200 тысяч рублей за оскорбление помощников полиции из движения «Антидилер».

Сергей Федоров

Сергей Федоров

В 2001-м в Штатах за вождение пьяным хоккеист получил 100 часов общественных работ, условный срок на год и штраф в 1000 баксов.

Павел Устинов

Павел Устинов

Задержанный на митинге в Москве сначала получил 3,5 года колонии. Но после протестов суд смягчил наказание до 1 года условно.

Валерий Николаев

Валерий Николаев

С февраля по май 2016-го засветился в ряде дорожных скандалов. Месяц провел в спецприемнике, заплатил штраф в 150 тысяч рублей.

Витас (Виталий Грачев)

Витас (Виталий Грачев)

В мае 2013-го сбил женщину и угрожал ей муляжом пистолета. Суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

В 2000-х в США актрису арестовали за подделку документов при продаже квартир и выгнали из страны.

Игорь Петренко

Игорь Петренко

Актер в 15 лет угодил в «Матросскую Тишину» за соучастие в убийстве. Его приговорили к восьми годам условно.

Константин Меладзе

Константин Меладзе

В декабре 2012-го основатель «ВИА Гры» за рулем джипа сбил женщину на зебре. Уголовное дело закрыли через полгода.

Екатерина Самуцевич

Екатерина Самуцевич

Единственная не сидевшая участница Pussy Riot. Самуцевич отделалась условкой.

Петр Павленский

Петр Павленский

Фрик-художник. Самое строгое наказание получил во Франции за поджог нацбанка в 2017 году. Провел под арестом 11 месяцев.

Паша Техник (Павел Ивлев)

Паша Техник (Павел Ивлев)

В 2009-м рэпер был приговорен к 5 годам строгого режима за хранение и распространение наркотиков. Освобожден в 2013-м.

Анастасия Дашко

Анастасия Дашко

Звезда «Дома-2» кидала фирмы, собирая деньги за стройматериалы. За это отсидела два года, вышла в 2015-м.

Богдан Титомир

Богдан Титомир

В 2002-м был доставлен в латвийское СИЗО. Певца подозревали в незаконном провозе полкило конопли. Но обвинения сняли.

Павел Мамаев

Павел Мамаев

Подельник и друг Александра Кокорина (см. червовый валет) получил такой же срок и так же освобожден по УДО.

Валентина Малявина

Валентина Малявина

Сидела за убийство своего любовника. Вышла по амнистии, отсидев вместо 9-летнего срока 4 года.

Владимир Долинский

Владимир Долинский

В 1973-м актер был осужден за незаконные валютные операции. Из-за 30 долларов провел на тюремном пайке четыре года.

Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

Экс-глава Минэкономразвития и поэт отбывает 8 лет строгача за взятку в 2 млн рублей, на зоне опять пишет стихи.

Лена Перова

Лена Перова

В 2013-м экс-солистку «Лицея» за пьяные ДТП сначала лишили прав и лечили в спецклинике. Потом суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Иван Кучин

Иван Кучин

«Последний лагерный лирик» четыре раза отбывал срок за кражи. За колючкой с 1978 по 1993 год провел 12 лет.

Михаил ТатариновФото: ТАСС

Михаил Татаринов

Хоккеист в начале 2000-х почти год отсидел за убийство: под градусом и в состоянии аффекта зарезал партнера по картам.

Наталья Бочкарева

У актрисы обнаружили 0,69 грамма кокаина (фраза «Где?» - «В трусах!» тут же стала интернет-мемом). Ей грозит до трех лет колонии.

GUF (Алексей Долматов)

GUF (Алексей Долматов)

Дважды - в 2014 и 2015 годах - рэпер за употребление марихуаны получал по несколько суток ареста.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Худрук «Гоголь-центра» по делу о хищениях провел под домашним арестом почти 600 дней. Дело еще не закрыто.

Жанна Агузарова

Жанна Агузарова

В 1984 году за поддельный паспорт полгода провела в Бутырке и еще полторашку - на «химии» в сибирском лесхозе.

Александр Новиков

Александр Новиков

В 1984-м загремел в тюрьму за «подделку музыкальной аппаратуры». Из 10 лет бард отсидел шесть.

Алексей Романов

Алексей Романов

Рок-музыканта в 1983-м обвинили в левых концертах. Несколько месяцев провел в Бутырке. Осудили его условно.