Как накажут актрису Наталью Бочкареву, которую задержали с наркотиками в трусиках

Актриса Наталья Бочкарева по-прежнему находится под подпиской о невыезде. Напомним, в ночь на 28 сентября ее «Кадиллак» сотрудники ДПС остановили в районе Сокольников. Поведение 39-летней звезды сериала «Счастливы вместе» показалось полицейским странным. Они предложили Бочкаревой пройти медосвидетельствование, но она отказалась. А затем выдала им пакетик с порошком, который прятала в, так сказать, зоне бикини - это зафиксировано на оперативной съемке, которая появилась в Сети спустя несколько часов после инцидента. Позже пресс-служба московской полиции заявила, что изъятый у водительницы «Кадиллака» порошок - кокаин. 0,69 грамма. На женщину завели уголовное дело по статье «Хранение наркотиков». Сажать в СИЗО Бочкареву не стали, отпустили под подписку о невыезде.

На текущий момент по части 1 уголовной статьи о хранении наркотиков Наталье Бочкаревой светит штраф до 40 тысяч рублей или реальный срок до 3 лет. Юристы объясняют, что уголовное наказание за хранение кокаина начинается с 0,5 граммов. До 5 граммов считается значительным размером. Было бы у актрисы с собой больше 5 гр. (это уже крупный размер), максимальное наказание автоматически увеличивалось бы до 10 лет колонии.

Видео задержания звезды "Счастливы вместе" с наркотиками.

А как для нее может закончиться эта история на самом деле?

- Вероятно, обрадую поклонников актрисы - тюрьма ей не грозит, - говорит адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - И дело даже не в том, что Наталья выдала вещество полицейским - на самом деле, добровольной эта выдача считаться не может, поскольку имелось обоснованное подозрение в хранении. Данное преступление отнесено к категории средней тяжести. По существующей судебной практике в России, скорее всего, ее наказанием будет условный срок. Это не судимость, но и не административка. Штрафы за хранение тяжелых наркотиков свыше 0,5 грамма бывают в крайне редких случаях.

Некоторые комментаторы последних статей о Бочкаревой на сайте kp.ru удивлены, что пойманную с наркотиками актрису не стали арестовывать.

- Помещать в СИЗО при таких обстоятельствах бессмысленно, - объясняет Багатурия. - Подозреваемая гражданка России, имеет место жительства, источник дохода и семью, то есть социально привязана к региону расследования. Если бы её поймали на сбыте, то арест был бы более вероятным, а в данном деле вес вещества свидетельствует от хранении в целях личного употребления.

Кстати, сама Бочкарева заявила в интервью Радио «Комсомольская Правда», что видео с места ее задержания «смонтировано».

- Это все ложь. Это скандал и хайп!

- А вы сами смотрели это видео? На этой записи действительно вы?

Актриса не стала отвечать на этот вопрос. Зато рассказала о другом:

- Вы знаете, я за пять часов стала такой мегапопулярной... Такое количество журналистов мне давно не звонило... Все выясним. Я потом я все расскажу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734706" frameborder="0"></iframe> Наталья Бочкарёва опровергла свое задержание с наркотиками.

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