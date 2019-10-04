2019-10-04T14:06:12+03:00
В мире

Посла Ирана пригласили в МИД России из-за задержания Юлии Юзик

Журналист не уведомила посольство об изъятии своего паспорта иранскими спецслужбами
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Журналистка, писательница Юлия Юзик.Журналистка, писательница Юлия Юзик.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В беседе с «КП» пресс-секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко рассказал, что наши дипломаты держат на контроле дело журналистки Юлии Юзик, арестованной иранскими спецслужбами за якобы шпионаж, и поделился новыми подробностями скандального дела:

— По ситуации с российской журналисткой Юлией Юзик посольство хотело бы сообщить следующее. 29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран по частному приглашению (насколько нам известно), — сообщил Андрей Ганенко. — По прибытии сотрудниками пограничной службы аэропорта «Имам Хомейни» у неё по неизвестным пока причинам был изъят загранпаспорт.

Юлия Юзик на презентации своей книги "Невесты Аллаха", 2003 год. Фото Василия Смирнова/ТАСС

Юлия Юзик на презентации своей книги "Невесты Аллаха", 2003 год. Фото Василия Смирнова/ТАСС

— 2 октября, — продолжает Ганенко, — российская гражданка была арестована прямо в отеле, где она остановилась в иранской столице. Со слов её матери, Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Сотрудникам посольства обо всём этом стало известно сегодня, утром 4 октября. Официального уведомления от местных властей мы пока не получали. Якобы — по непроверенной информации — судебные слушания состоятся завтра [05.10], но достоверными сведениями на этот счёт мы не располагаем. Посольство, в том числе лично посол РФ в Иране, находятся на постоянной связи с руководством МИД Ирана (поскольку сегодня в стране выходной, к сожалению, практических действий коллег можно ожидать только завтра).

Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Юлии было предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Со своей стороны, мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации. Хотелось бы также добавить, что гражданка Юзик не проинформировала посольство ни о своём приезде в Тегеран (хотя, по словам мужа и дочери, ожидала, что столкнётся здесь с определёнными проблемами), ни о возникших у неё сложностях с изъятием паспорта. В связи с этим, с учётом непростой внутриполитической ситуации в стране, вызванной напряжённой внешнеполитической обстановкой вокруг Ирана, мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить Исламскую Республику, с убедительной просьбой — по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах, — подчёркивает посольство.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь сообщила, что в связи с задержанием в Тегеране российской гражданки "в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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