«Я с самого раннего детства мечтала поучаствовать в «Голосе»: Дочь Алсу дала откровенное интервью Регине Тодоренко

Алсу редко общается с прессой, но ради беседы с Региной Тодоренко сделала исключение.

Певица пришла в гости к блогеру и телеведущей со своей 11-летней дочерью Микеллой Абрамовой, ставшей знаменитой после проекта «Голос. Дети».

Это первое большое интервью Микеллы после финала телепроекта. Девочка поделилась с телеведущей, что восхищается западной звездой Билли Айлиш.

- Когда она приехала в Москву, мы с подругой приехали на телепрограмму, в которой она участвовала. Мы смотрели на нее и плакали. А вечером пошли на концерт,-рассказала Тодоренко 11-летняя Микелла Абрамова.-Мне нравится Билли Айлиш, потому что она другая. Она не похожа на других.

mikellaabramova Кто уже посмотрел ПятницасРегиной ? Надеюсь, вы узнали обо мне больше

Микелла пришла в гости к Регине с укулеле и по просьбе хозяйки шоу исполнила свою любимую песню из репертуара Билли Айлиш. И спела, кстати, ничуть не хуже, чем западная звезда. В вокальном плане даже намного сильнее.

- Ты очень классно поешь, - похвалил девочку певец и муж Тодоренко Влад Топалов.

Микелла рассказала Регине и о других своих талантах. Как выяснилось, девочка знает английский язык не хуже, чем русский.

- У нас интернациональная семья, поэтому мои дети учатся в английской школе, - поделилась с Тодоренко Алсу. - Очень удобно, потому что там прекрасный английский, но в тоже время дети учатся в России. Я не готова их куда-то отпускать. Микелла учит китайский, испанский, иврит, занимается танцами, вокалом.

- Есть определенное количество времени, которое мне разрешают использовать телефон, а потом мама его забирает,-рассказала о воспитательных методах Алсу ее 11-летняя дочь.

- Если его не забирать, они сутки будут в телефоне будут сидеть,-смеётся звёздная мама.

- В силу возраста я не могу самостоятельно вести Инстаграм, мне помогает мама,-продолжила откровенный рассказ Микелла.

По словам Алсу, когда её дети были совсем маленькими, её муж бизнесмен Ян Абрамов говорил, что не хочет, чтобы их дети выбрали артистическую карьеру.

- Ян был всегда был за то, чтобы у наших детей было хорошее достойное образование,-говорит Алсу.-

А потом прошло время и мы увидели, что Микелла живет музыкой. У нее действительно все хорошо в этом плане получается.

- Я с самого раннего детства мечтала поучаствовать в «Голосе», не пропускала ни одну программу,-поделилась с Региной Микелла.

- Многие думают, что дети на проекте не дружат. Но мы с ребятами до сих пор каждый день переписываемся. Я их так люблю! Самый большой подарок для меня - дружить с ребятами, которые тебя понимают.

- Микелла на «Голосе» попала в свою среду,-объясняет Алсу.-Ей не хватало общения с такими же музыкальными ребятами.-Безусловно, я очень нервничала, когда Микелла участвовала в «Голосе». Невозможно описать словами мои чувства: гордость, радость, безумные переживания.

Алсу заметила, что ее дочь, к счастью, обошла звёздная болезнь.

- Детскому хрупкому организму тяжелее все переварить, - считает певица. - Я тоже начала рано — в 15 лет вышла на большую сцену, будучи абсолютным ребенком. Но рядом была замечательная команда, которую собрал мой папа. Команда, которая меня оберегала. Хотя от характера ребенка тоже многое зависит.

Во время интервью Микелла вела себя скромно, поэтому сразу расположила к себе Тодоренко и Топалова.

Юная артистка призналась, что несмотря на достаток в её семье, родители её не балуют, карманных денег у неё нет.

- Мне дают карманные деньги один раз в год, когда мы с классом ездим в другую страну, - призналась Микелла Абрамова.

Плюс ко всему девочка подчеркнула, что с уважением относится к своей наставнице на проекте «Голос» Светлане Лободе.

- Я выбрала Светлану Сергеевну, потому что она новая, она крутая. Она очень любит детей,-говорит дочь Алсу.

- Света умеет удивлять. Она сама занималась детьми и наблюдая за её работой с ребятами, я её зауважала. Света действительно приходила и с утра и до вечера с детьми репетировала, - поддержала слова дочери Алсу.

- Самый главный совет, который дала мне Светлана Сергеевна: «На сцене надо мыслить позитивно! Нельзя волноваться перед выступлением!»-рассказывает юная звезда «Голоса».

Алсу подчеркнула, что не жалеет, что её ребёнок участвовал в телепроекте.

- Этот опыт она будет помнить всю жизнь. Она стала мудрее. Она повзрослела. Она сейчас уже поет по-другому,-отмечает Алсу.-Стоит ли отпускать детей на этот проект? Мне кажется, надо посмотреть на ребенка, а не удовлетворять свои амбиции. Это было в первую очередь желание Микеллы. Если ты видишь огонь в глазах ребенка, понимаешь, что это ее жизнь, то да. Я, конечно, буду поддерживать своего ребенка всегда. Как и мой папа всегда поддерживал. Без папиной поддержки не сложилась бы моя карьера так, как сейчас она сложилась. Он увидел во мне потенциал и помог связями.

Я вижу, как Микелла растворяется в музыке, как я могу ей сказать: «Нет, ты будешь юристом!». Я не могу обломать ей крылья.

- Я знаю, что мне будет тяжело, но я готова, - успокоила маму 11-летняя Микелла.