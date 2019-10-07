2019-10-07T11:03:24+03:00
Политика

Мария Захарова — о допросе агентами ФБР депутата Инги Юмашевой: Они прекрасно знали, кто она. И виза у неё была не туристическая!

В эфире Радио «Комсомольская правда» спикер МИД РФ Мария Захарова ответила на вопросы Максима Шевченко и Тины Канделаки и развеяла мифы вокруг инцидента с членом российской делегации в США [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД РФ ответила на вопросы Максима Шевченко и Тины КанделакиОфициальный представитель МИД РФ ответила на вопросы Максима Шевченко и Тины КанделакиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Как рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задержание агентами ФБР российского депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка было абсолютно сознательным шагом американских спецслужб. А утверждения западных СМИ, будто россиянка «въехала на официальное мероприятие по туристической визе», не соответствуют действительности.

Напомним, 4 октября 34-летний депутат ГД, прибывшая в Новый Свет для участия в русско-американском форуме «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту «Джон Кеннеди» для допроса агентами ФБР примерно на час.

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

— Это была не пограничная служба и не полицейские, это были именно сотрудники ФБР, - подчеркнула Захарова в беседе с Тиной Канделаки и Максимом Шевченко. - Когда эти люди приходят и проводят беседы — это не случайно, тем более в отношении российских представителей, тем более тех, которые летят на официальное мероприятие. Не путайте, пожалуйста, интервью, которое имеет место в посольстве и на границе для уточнения данных — и то, что было в данном случае. Это происходит регулярно с [российскими] дипломатами, с представителями власти, да и журналистами тоже. Это абсолютное несоответствием официально заявленной цели визита — и того уровня отношения к нам, всех этих «бесед в аэропорту», которые проводят американские спецслужбы с нашими гражданами.

Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

Также спикер МИД РФ отвергла домыслы, будто Юмашева прилетела в США по «неправильным» документам, а ФБР «не сразу разобралось» в её официальном статусе:

— Она ехала на официальное мероприятие, связанное с развитием двусторонних отношений. Естественно, ее документы подтверждали ее официальный статус. Виза была не туристическая. Мероприятие, которое должно было проходить в Форт-Россе, ранее обсуждалось на уровне двух министров [РФ и США], которые встречались в Нью-Йорке. И, естественно, все представители американской власти знали, что это за мероприятие и кто едет туда из российских представителей. Наличие [официального] статуса определяется секунд за 15, когда сканируется паспорт. Там указано все: кто является приглашающей стороной, куда человек едет, на сколько выдана виза... Так что я бы предлагала не сомневаться в технологической оснащенности американской стороны. Все они прекрасно знали и все имели возможность проверить, — подвела итог Мария Захарова.

Максим Шевченко и Тина Канделаки на Радио Комсомольская правда .Погода и дороги. Зима, как всегда, настанет внезапно?

В настоящее время, несмотря на инцидент, Инга Юмашева продолжает программу своего пребывания в США.

КСТАТИ

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Мария Захарова, официальный представитель МИД, про задержание Инги Юмашевой.

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Очередной скандал с российскими парламентариями произошел в США. Сначала американское посольство просрочило сроки выдачи виз российской делегации, а теперь сотрудники ФБР задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка. Политик летела на форум «Диалог Форт-Росс» в Сан-Франциско по приглашению американской неправительственной организации.

- Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа, - рассказал журналистам посол России в США Анатолий Антонов.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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