2019-10-07T10:50:10+03:00
Происшествия

"Деда, мы горим!": стали известны причины страшного пожара в Подмосковье

Пока мама ночью гуляла с подругой, шестеро детей на глазах дедушки устроили поджог
Анастасия ВАРДАНЯН
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Мужчина успел спасти только троих внуковМужчина успел спасти только троих внуков
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В ночь на понедельник, 7 октября, страшный пожар унёс жизни пяти человек. Напомним, в третьем часу ночи огонь вспыхнул в трёхэтажном жилом доме на окраине деревни Чисмена, что в Волоколамском районе Московской области. Горела квартира многодетной семьи на первом этаже. Шок, но в столь поздний час шестеро маленьких детей, за которыми присматривал дедушка, не спали. А мамы малышей и вовсе не было дома. После бурного застолья она ушла из дома, чтобы проводить подругу.

- Дедушка смотрел телевизор. В другой комнате кто-то из детей поджёг бутылку. Вспыхнул ковёр, который стали тушить дети. В какой-то момент ребята позвали на помощь дедушку, но он сказал что занят и смотрит футбол. Когда он опомнился квартира была охвачена пламенем. Мужчина успел спасти только троих внуков, - рассказал "КП" источник близкий к следствию.

Погибшим детям было 4, 2 и 1 год. Не смогли спастись и их соседи. Женщина с двухлетним ребёнком выбежала из квартиры на 3 этаже еще до приезда пожарных. Тела мамы и ребенка нашли в подъезде. Они погибли от отравления угарным газом.

- Сразу после осмотра места происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По словам соседей многодетная мама нигде не работала.

- Выпить она любила, и у них всегда шумно было. Но она не алкашка и за детьми смотрела. Они всегда хорошо одеты были и накормлены, - рассказала соседка Марина Клюваева.

Комсомолка следит за развитием событий.

На пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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