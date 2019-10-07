2019-10-07T12:40:56+03:00
В мире

Правительство Ирана: Юлию Юзик задержали не из-за подозрения в шпионаже

В Иране назвали новую причину задержания российской журналистки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юзик задержана из-за проблемы с визойЮзик задержана из-за проблемы с визойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Власти Ирана впервые выступили с комментарием по поводу задержания россиянки Юлии Юзик. Она была арестована в Тегеране 2 октября. Журналист прилетела в страну по приглашению частного лица, но уже в аэропорту у женщины по неизвестной причине спецслужбы забрали паспорт. Вскоре в номер, где остановилась женщина, явились сотрудники силовых ведомств и арестовали женщину. Сразу появилась информация – Юзик подозревают в шпионаже.

Власти страны с комментариями не выступали. Российский МИД и посольство России в Иране с момента, как стало известно о задержании журналистка, находятся на связи с иранским министерством иностранных дел. В конце прошлой недели появилась информация, что Юзик выпустят в «скором времени». МИД Ирана вскоре опроверг эти данные.

С понедельник власти страны объявили о причине задержания Юлии Юзик.

- Задержание россиянки Юлии Юзик не связано с вопросом о шпионаже, - приводит ответ Правительства Ирана РИА Новости.

Юзик задержана из-за нарушения визового режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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