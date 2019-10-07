«Спартаку» привезли нового спасителя

«Спартак» проиграл 5 матчей подряд. «Спартак» совершенно разобран. «Спартак» купил в летнее трансферное окно дорогих новичков (иногда – безумно дорогих), совместно забивших всего 4 гола.

Луис Адриану, вернувшись в Бразилию, забил за это же время 5 голов за «Палмейрас». Зе Луиш, уехав в «Порту», успел наколотить на мяч больше.

Хуже дела обстоят только в «Динамо» - 30 миллионов евро, потраченных летом на новобранцев, ушли в никуда. И туда же – в никуда – ушел в эти выходные главный тренер Дмитрий Хохлов. Догнав шагнувшего в ту же неопределенность Олега Кононова, взявшегося поставить «Спартаку» бесковский футбол, но не сумевшего сделать ничего вразумительного в самом популярном клубе страны.

При Кононове «Спартак» был разделен на два лагеря. В одном кроме тренера был брат владельца Андрей Федун и вице-президент Сергей Михайлов. В другом – новый генеральный директор Томас Цорн и еще несколько людей из руководства, чьи фамилии широкому кругу болельщиков не говорят ничего, но чей аппаратный вес сложно переоценить. Это войну выиграл Цорн. Или, точнее, проиграл Кононов. Он не мог ее выиграть, потому что команда играла все хуже. И отставка была неминуемой – как ранее не мог удержаться у руля Массимо Каррера. Также оказавшийся одним из участников сложных внутриклубных междоусобиц.

Тренера в таких случаях, как правило, увольняют быстрее. Но сразу же победитель оказывается под огнем критики и тщательного внимания. Как сейчас это происходит с Цорном. Ему ставят в вину, что привез не тех игроков и привез задорого. Новых легионеров «Спартака» будет сложно продать за деньги большие, чем за них было заплачено. И их возраст, и класс таковы, что рядом с ними сложно мужать молодежи.

Говорят, что лидеры спартаковских трибун хотели встретиться для жесткого разговора с российским костяком команды – и встреча не состоялась, потому что костяк как таковой оказалось сложно найти. Ребров сел в запас, Зобнин – слишком домашний и слишком хороший парень. Гулиев и Бакаев в клубе без году неделя. Джикия один погоду не сделает.

Получилась парадоксальная история: едва ли не каждое из последних кадровых или стратегических решений клуба «Спартак» не усиливало. Кононову везли тех игроков, которых он не просил. Кононов приводил тех игроков и помощников, которых не воспринимала команда и трибуны. И отставка тренера была не лекарством, а отсрочкой. Любое увольнение – это ведь надежда на перемены к лучшему. Сейчас спартаковскую надежду зовут Доменико Тедеско. Бывший тренер немецкого «Шальке». Человек, который приезжает сюда в статусе потенциального спасителя и о котором неизвестно ничего.

Может быть, он окажется гением и именно тем, кто спасет «Спартак» от этого пике. Тогда это будет чудо.

Может быть, нет. Но по крайне мере, надежда сейчас согревает спартаковские сердца – за неимением иного.

И это, если честно, пока намного больше, чем то, что есть у болельщиков «Динамо».