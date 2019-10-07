Без семьи, дачи и обязательств: человек будущего будет владеть только смартфоном

Этот пост Дмитрия Стешина получил неожиданный резонанс, две сотни перепостов и даже Владимир Соловьев посвятил ему блок в своей сегодняшней вечерней программе, сочтя тему важной.

Итак, кто будет наследовать землю, как будет выглядеть почти созданный обществом «новый человек 21-го века»? Чего у него нет?

1. Родины у него нет, потому что и особых границ в мире давно уже нет. Можно приехать и жить в любой стране, а работать удаленно.

2. Истории и прошлого у него нет - оно ужасно и кроваво, не о чем жалеть.

3. Веры в Бога нет, а значит, обладания морально-нравственными принципами у него нет. Идеалов тоже. Он называет себя атеистом, а значит, сам может устанавливать себе моральные нормы и рамки.

4. Жилья в собственности нет - "выгоднее арендовать", "современный человек не привязан к месту и мобилен", "мой дом весь мир".

5. Дачи, земли, бабушкиной избушки с огородом у него нет - интереснее «путешествовать». Точнее, без особой цели шляться по чужим странами и тратить на это все свободные деньги и даже кредиты. При современной доступности информации туризм расширяет кругозор не больше чем катание на карусели в парке.

6. У него нет машины, вместо нее каршеринг, агрегаторы такси, всевозможные самокаты для «больших детей».

7. Нет нужды заботиться о родителях - есть пансионаты для доживания стариков, это модно и современно.

8. Семьи у него нет, он либо гомосекусалист/лесбиянка/«третий пол», либо в «свободных отношениях» . Соответственно, нет и социальной страты, которая появляется в браке автоматически - три десятка новых родственников и друзей друзей.

9. И детей у него, конечно же нет и не будет.

Итого:

У нового человека 21-го века вообще ничего нет! Кроме подключения к информационному потоку. Ему некуда вернуться. Все, что останется после его смерти, сразу же выкинут на помойку, а прах, после кремации используют для удобрений «садов жизни», как уже делают в Швеции. Он - атомизированная единица в пустоте.

Это очень удобная белковая форма жизни. Такие индивидуумы абсолютно управляемы. Можно голодом морить, можно прививать хитрыми вакцинами, можно отправить работать за еду и интернет или осваивать Марс без скафандров. Они даже соорганизоваться не смогут, чтобы сообщить, что им не нравится, как с ними обращаются. И главное - они потребляют и создают продукты потребления.

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