Красавчики-пожарные умилили снимками с енотами и коалами

Пожарные Австралии и Новой Зеландии объединились в далеком 1993 году ради детей, получивших тяжелые ожоги. Мускулистые парни решили собрать деньги на лечение с помощью откровенных фото. Позже они стали помогают еще и приютам для животных.

Австралийские пожарные каждый год продолжают свою добрую традицию по выпуску ежегодного благотворительного календаря. Фото: Australian Firefighters Calendar

Австралийские пожарные каждый год продолжают свою добрую традицию по выпуску ежегодного благотворительного календаря, средства от продажи которого идут на добрые дела. Сексуальные борцы с огнем в очередной раз продемонстрировали свои мускулистые тела.

В этот раз бравые парни появились в кадре с забавными представителями дикой природы. Фото: Australian Firefighters Calendar

В этот раз бравые парни появились в кадре с забавными представителями дикой природы. Они мило позируют с енотами, коалами и попугаяими.

Мускулистые парни помогают еще и приютам для животных. Фото: Australian Firefighters Calendar

Тираж издания составляет несколько тысяч копий и молниеносно раскупается. У календаря есть почитатели по всему миру. Ведь от мужественных парней просто невозможно отвести глаз.

Полуобнаженные мужчины будоражат воображение. Фото: Australian Firefighters Calendar

Полуобнаженные мужчины будоражат воображение. Брутальные огнеборцы буквально излучают добродетель.

Сексуальные борцы с огнем в очередной раз продемонстрировали свои мускулистые тела. Фото: Australian Firefighters Calendar

Горячие австралийские пожарные всего за время существования проекта собрали свыше 2,8 млн долларов.

В этот раз бравые парни появились в кадре с забавными представителями дикой природы. Фото: Australian Firefighters Calendar

У календаря есть почитатели по всему миру. Фото: Australian Firefighters Calendar

Брутальные огнеборцы буквально излучают добродетель. Фото: Australian Firefighters Calendar

Мускулистые парни помогают еще и приютам для животных. Фото: Australian Firefighters Calendar

В этот раз бравые парни появились в кадре с забавными представителями дикой природы. Фото: Australian Firefighters Calendar

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736276" frameborder="0"></iframe> Австралийские пожарные снялись с енотами, коалами и попугаями для календаря.

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Австралийские пожарные в сексуальном календаре-2018: их фото разожжет огонь в ваших сердцах

В 2018 году австралийский календарь с сексуальными пожарными вышел в свет уже 26 раз, но от этого менее привлекательным он не стал. После его перелистывания хочется бросить все, купить билет и улететь туда, на другой конец земле - к коалам и горячим сотрудникам пожарной охраны (подробности)