Вместо гастарбайтеров Россия должна инвестировать в рождаемость. Дети — это новые потребители

Отчет Центрального банка о жилищном строительстве является документом до невозможности печальным, если не сказать больше.

Из документа следует, что лишь треть российских семей имеет хотя бы теоретическую возможность заработать на собственное жилье. Ежемесячно платить за ипотечный кредит могут только 35,4% семей.

Речь идет о покупке с дальнейшим обслуживанием ипотечного кредита квартиры с жилой площадью 18 кв. м на одного члена семьи, это минимальная нормативная площадь на одного человека в России.

Если же говорить о приобретении нормального жилья, когда на одного человека приходится не 18, а 30 кв. м, доля семей, которые могут позволить ипотеку, составляет всего 26,9%.

Расчеты естественно условны. В формуле Центробанка рассматривается сценарий, когда ставка по кредиту, срок и размер первоначального взноса, размер прожиточного минимума и стоимость 1 кв. м недвижимости равны средним показателям за 2018 год. Все остальные расходы ЦБ считает, как два прожиточных минимума. То есть, после сделанного ежемесячного платежа по ипотеке, в семье должно оставаться на жизнь примерно по 21 тыс. руб. на человека. Не жирно, но жить можно.

Доля семей в России, которые могут позволить ипотеку, составляет всего 26,9%.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но это про очень теоретическую семью – в которой нет детей.

Если же мужчина и женщина обзавелись потомством, картина драматически меняется.

Жилье площадью 18 кв. м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребенком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя.

Жилье площадью 30 кв. м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребенком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя.

Статистика сухо сообщает, что Россия обречена на вымирание.

В первую очередь это касается, естественно, русских, которые в подавляющем большинстве живут в городах, а сельское население стремительно сокращается.

Если форма совместного проживания мужчины и женщины еще сохраняет какой-то смысл кроме сексуального – совместное ведение хозяйства, экономия на расходах и т.д., то дети превратились в чистой воды роскошь.

Повинуясь инстинкту формального продолжения рода, люди пока заводят одного ребенка. Но это – максимум, что они могут себе позволить.

Второй ребенок, гарантирует им бедность именно в экономических параметрах. То есть уровень доходов на одного члена семьи в этом случае падает ниже прожиточного минимума сразу после выхода счастливой мамы из роддома.

Третий ребенок – это гарантированная нищета.

И не нужно спорить. Если только 3% семей с тремя детьми в состоянии решить базовую потребность – заработать на крышу над головой, тогда это какая-то форма отречения от мира, монашество. А монашество и дети – вещи несовместимые.

Правительственные чиновники на всех уровнях настаивают на том, что Россия нуждается в рабочих руках, поэтому они вынуждены стимулировать трудовую иммиграцию. Эта установка не обсуждается на центральных телеканалах, а оппонентов этого подхода смело клеймят ксенофобами и нацистами и либералы и профессиональные патриоты.

В моменте чиновникам действительно проще ввозить в Россию 4 миллиона гастарбайтеров ежегодно и еще 400 тысячам давать каждый год гражданство. Они работают за копейки, не голосуют и ничего требуют. Разве что построить им мечети.

Не говоря даже о том, что этот подход гарантирует России уже в недалеком будущем многочисленные Косово, где русские будут жить в крошечных анклавах, окруженные людьми иной веры и культуры, гастарбайтеры вредны даже с точки зрения монетаристов кудринского разлива.

Гастарбайтеры – это ведь дополнительный отток капитала из страны. Они живут тут часто впроголодь, в скотских условиях, только для того, чтобы содержать свои семьи, которые находятся за тысячи километров.

Чиновникам проще ввозить в Россию миллионы гастарбайтеров, чем стимулировать рождаемость в стране.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поскольку, современная экономика – это экономика потребления, эти люди для России – чистый балласт. Они потребляют не здесь. Эти деньги накачивают ВВП Киргизии, Узбекистана, Армении, Таджикистана, но не наш.

Дети же – это не только новые граждане, работники и солдаты. Это – новые потребители. Причем с момента своего рождения.

Любой ребенок требует денег и чем взрослее он становится, тем больше родителям приходится на него тратить. Апофеозом становится учеба в университете, когда помимо текущих трат семья вынуждена четыре года выплачивать 150-400 тысяч рублей в год.

Люди – главный драйвер экономики. Чем их больше, тем она мобильнее и обладает большим потенциалом. Китай станет первой экономикой мира не потому что у них коммунистическая партия и они такие умные. Просто китайцев - почти 1,5 млрд. человек. А американцев – всего 300 миллионов. Шансов остаться на вершине у них немного.

Так же как правительство стимулирует производство свинины и говядины, логично было бы напрямую поощрять «производителей» детей.

Не только снижением ставки по ипотечным кредитам, но и прямыми субсидиями. 450 тысяч материнского капитала для страны, которая готова давать свои паспорта 400 тысяч таджиков ежегодно и чей бюджет лопается от денег, которые некуда деть, не слишком много.

Таджикский рабочий вывозит из страны минимум 350 тысяч рублей в год. Один русский ребенок вливает в отечественную экономику примерно столько же, заставляя строить для него больше квартир, шить больше одежды, снимать русские фильмы и развивать интернет 5G.

Мне кажется, в Правительстве давно разучились считать. Давно пора провести им аттестацию.

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