2019-10-07T17:18:01+03:00
Звезды

"Мы работаем и не в курсе": в доме моды Вячеслава Зайцева открестились от долгов в 58 миллионов

Представители известного кутюрье удивлены, что на него подали в суд
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Представители известного кутюрье удивлены, что на него подали в судПредставители известного кутюрье удивлены, что на него подали в судФото: Борис КУДРЯВОВ
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Совсем недавно общественность удивила новость, что большие долги накопил известный скульптор Зураб Церетели – более 55 млн рублей. Его представители сначала не верили, а потом сказали, что забыли проплатить аренду земельного участка на Авиамоторной улице. Один в один история повторилась с известным кутюрье Вячеславом Зайцевым, который работал над имиджем Аллы Пугачевой, Эдиты Пьехи. Оказывается, модельер тоже не платит за аренду Дома мод на Проспекте Мира и должен государству уже более 58 млн рублей.

Иск в Арбитражный суд Москвы еще 4 октября подал Департамент городского имущества.

- Исковое заявление поступило в суд, было зарегистрировано. В соответствии с нормами российского законодательства, вопрос о принятии иска в производство или возвращении, рассматривается судьей в течении пяти дней. В производство иск пока не принят, - рассказали «КП» в Арбитражном суде города Москва.

Основанием для иска стал долг по арендной плате помещения на Проспекте Мира, как раз там у 81-летнего Вячеслава Зайцева находится Московский Дом моды. В этом здании модельер работает уже 37 лет. На первом этаже расположен салон-магазин, где можно приобрести эксклюзивную одежду от Вячеслава Зайцева. Остальную площадь занимают экспериментальный цех, мастерская индивидуального пошива и цех доработки.

Иск в Арбитражный суд Москвы еще 4 октября подал Департамент городского имущества.

Иск в Арбитражный суд Москвы еще 4 октября подал Департамент городского имущества.

- Какие долги? Мы не в курсе. Мы работаем, все в порядке, - говорят в Московском Доме моды.

- В Арбитражный суд поступило заявление, - говорю.

- Мы работаем и не в курсе, что у маэстро долги более 58 млн рублей. Он, наверное, тоже не в курсе. Всем же занимаются помощники…

- Вам не говорили, что вы будете переезжать? Зарплату вам платят?

- Платят. Про переезд тоже не знаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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