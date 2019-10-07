Экс-игрок «Спартака» поделился мнением о назначении нового главного тренера «красно-белых»

В интервью «Комсомольской правде» бывший футболист сборной СССР и сборной России выразил недоумение по поводу назначения нового наставника Московского «Спартака». А также экс-игрок рассказал, почему Станиславу Черчесову не стоит покидать национальную команду.

- Как отнеслись к назначению Доменико Тодеско в «Спартак»?

- Мне кто-то сказал несколько дней назад, назвали фамилию. Я честно сказал, что не знаю его. Потом начал спрашивать: кто это такой? Вроде в «Шальке» был. Для меня это решение непонятно.

- Для вас были другие кандидаты на пост главного тренера?

- Когда заваривалась вся эта каша, ясно, что были… Не люблю говорить о тренерах. Все равно главные действующие лица – футболисты. Какой бы наставник не был. Он выигрывает с одной командой, потом уходит в другую. И через месяц его убирают. Такие истории сплошь и рядом. Кому-то удается, где-то ловят удачу, где-то фарт, совпадение.

После всех событий произошедших в «Спартаке», надо было ставить иностранца, чтобы спустить весь негатив. Но я не ожидал, что это будет Тодеско. Думаю, что это не совсем правильное решение. Ему 34 года. Что это такое? Какой-то заграничный специалист в 34 года возглавит «Спартак», который даже в футбол толком не играл. А зачем тогда нужны мы? Зачем мы играли в футбол столько лет?

Новым наставником столичного "Спартака" стал Доменико Тодеско.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть информация, что после Евро 2020 в «Спартак» хотят позвать Станислава Черчесова

- Слышал про Черчесова. У тренера есть хорошая работа. Плюс результат. Всегда эти слухи возникают. Я думаю, что вряд ли Черчесову нужен «Спартак». Он в шоколаде сейчас находится. Одна из самых хороших должностей на данный момент. Ничего не выиграл, но все у него герои, и сам он тоже.

Мне не совсем это интересно, придет или не придет. Ну придет, и что? А что Черчесов? Особенный, что ли? От кого-то чем-то отличается? Другое дело, если он придет, я буду на стороне Черчесова, чем на стороне этого Тедеско.

- Как вы относитесь к совмещению постов в сборной и клубе?

- До сих пор вспоминаю шум и пафос, которые творились перед Евро 2016 года, когда у нас из обычного тренера Слуцкого сделали чуть ли не единственного, кто в футболе разбирается. Кричали, орали, совмещение постов. Я один из немногих говорил: зачем это надо? У нас что, нет футбольных людей, тренеров, которые могут работать? Мне все время говорили: у нас один Слуцкий. И потом совмещение сделали. И что из этого вышло? Провалился там с позором, провалился везде. И уехал. И все хорошо было для всех.

2016 год, Леонид Слуцкий на посту главного тренера сборной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Стоит ли Станиславу Саламовичу покидать сборную ради «Спартака»?

- Если Черчесов покинут сборную, на этом футбол не закончится. У нас много есть достойных тренеров для национальной команды.

- Не поспешило ли руководство «красно-белых» с назначением нового специалиста?

«Спартак» находится в двух очках от зоны вылета, переходных игр. Еще пару игр не выиграют, и все, вместе с «Тамбовом» будет рядом на последнем месте. Здесь нужны экстренные меры как можно быстрее. Выигрывать все равно будут футболисты , а не тренер, который будет стоять. Другой вопрос, что процентов девяносто болельщиков не знают, кто такой Тодеско и на что он способен.

- А как можно объяснить выбор именно этого малоопытного тренера?

- Единственное, чем объяснить такой выбор «Спартака», там же Томас Цорн генеральный директор, о котором люди также не слышали никогда. Откуда взялся непонятно? Но он там многое решает. На любом предприятии, если тебя назначают главным, ты решаешь, кого ставить, кого не ставить. Здесь претензий быть не может. Если завтра меня поставят гендиректором… , тоже скажу: я вижу вот этого, хочу того.