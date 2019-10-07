Можно ли спасти экологию и США, если есть детей и разбомбить Россию

На встрече американского демократа-конгрессмена Александры Окасио-Кортес со своим электоратом одна из активисток выступила в футболке с надписью «Ешь детей, спасай планету».

Дама заявила: «Даже если мы разбомбим Россию,у нас останется слишком много людей… Это большая проблема. Нам нужно есть детей». А еще взволнованная женщина предложила есть трупы. Последнее не оригинально, эту же идею недавно выдвинул ученый из Швеции. Троллинг, конечно, но…

В этой связи выскажу несколько соображений. Во-первых, реальная жизнь Запада все больше дискредитирует постулат доморощенных либералов о необходимости копировать Запад.

Не ладно что-то и с Евросоюзом, и с США. Взять хотя бы маниакальное желание НАТО утыкать европейский континент ядерным оружием, организацию Западом цветных революций в слаборазвитых странах от Туниса до Грузии, официальную отмену половых различий в Англии и другие глупости с жуткими последствиями.Если к этому добавить «чудачества» типа «русского вмешательства» в победу Трампа на выборах, дела Скрипалей или ловли русских подводных лодок у берегов Швеции, то следует признать: Запад – больная цивилизация. Вся череда их кризисов, по всей видимости,сопровождается массовыми психическими расстройствами.

Во-вторых, троллинг американской активисткойдамы-конгрессмена отражает еще один печальный факт. Массы населения на Западе не только пребывают в состоянии психоза, но и погружены в дикое невежество. Предыдущие поколения знали об окружающем мире намного больше, чем их потомки.

Темные американцы не ведают, что если они разбомбят Россию, то у них «много людей» не останется. У них вообще не останется людей.

Моя научная деятельность на протяжении ряда лет проходила в сфере оборонной космической техники. Как специалист скажу следующее. Неядерными вооружениями США разбомбить Россию не могут. Это также невероятно, как закидать пространство от Калининграда до Владивостока стрелами и копьями.

Ядерная же война имеет ровно два сценария. Один из них – даже в случае ложной тревоги Россия мгновенно сжигает полностью Румынию, Польшу, Германию и некоторые другие близлежащие страны. Никакие системы противовоздушной обороны этому помешать не способны в принципе. С США – не намного сложнее. Они будут атакованы с подводных лодок и баллистическими ракетами с территории нашей страны. Баллистические ракеты в принципе можно «отозвать», если главы государств успеют договориться по горячей линии.

Если не успеют – никаких людей и на территории США в общем-то не останется. Увы, примерно то же будет и с Россией. Только у нас территория побольше. В отдаленных местах кто-то выживет, но ненадолго.

В любом случае, кто бы не начал войну, от баллистических ракет ни США, ни Россия не спасутся. И это – второй сценарий развития событий. В ядерной войне погибнут все.

Другим странам тоже придется несладко. С одной стороны, классическое загрязнение планеты сильно уменьшится. Сегодня 70% мирового загрязнения приходится на США. Это грязь, производимая не только на их территории, но и при создании потребляемых в Америке товаров Китаем, Евросоюзом и др.

Нет Америки и Евросоюза с их «обществом потребления» - планете уже намного легче. Все остальные регионы мира в отсутствие США и ЕС будут производить мусора и грязи примерно в 9 раз меньше.

Но вот от радиоактивного заражения не поздоровится всем. Хиросима, Фукусима и Чернобыль придут повсюду, включая НовуюЗеландию, Южную Африку, юг Чили и Антарктиду. И «ядерную зиму» пока политики предотвратили, но как явление физики в случае ядерной войны никто ее не отменит. Речь идет о послевоенном облаке пыли, многие годы исключающем попадание солнечных лучей на Землю.

Бабушки и дедушки сегодняшних американцев все это себе примерно представляли. Рыли бомбоубежища в огородах, запасались продуктами, примеривали противогазы и пили успокоительное. А нынешние граждане пребывают в невежестве относительно ядерных войн и их последствий.

В общем, троллинг американской активности, хотя и основанный на неправильных аргументах, в итоге содержит правду: ни бомбежки России, ни людоедство США не спасут.

Мир спасут ограничение распространения ядерного оружия, на основе международных договоров о ядерной безопасности и отказ человечества от жизни по лекалам «общества потребления». Все это не всем выгодно, но совсем не сложно и вполне реально. Дело за немногим: включить разум и обуздать жадность Запада. Да и не только Запада.