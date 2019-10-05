Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию
Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты. По словам девушки, времени до глобальной катастрофы осталось очень мало - примерно несколько месяцев, поэтому меры по ее предотвращению должны быть радикальными.
Идея была озвучена на встрече общественности и журналистов с демократом Александрой Окасио-Кортез. Активистка попросила дать ей слово и, срываясь на крик, стала отстаивать свою праву. Потом она сняла с себя куртку и показал всем надпись на футболке, которая гласила "Ешь детей, спасай планету".
"Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей <...> Это большая проблема. Нам нужно есть детей", — цитирует The Sun "экоактивистку".
Женщина также предложила есть трупы, но подчеркнула, что быстро спасти Землю таким способом не удастся.
Позже оказалось, что ораторша является членом движения LaRouche. В организации заявили, что целью акции было высмеять политика Александру Окасио-Кортез, которая в итоге даже не стала исключать предложенный ей вариант предотвращения катастрофы.
Сайт kp.ru писал, что об экологии заговорили с новыми силами после скандального выступления шведской школьницы Греты Тунберг в Генассамблее ООН. 16-летняя девочка пристыдила мировых лидеров за то, что они губят нашу планету, и призвала не свалить ответственность за судьбу планеты на молодое поколение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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