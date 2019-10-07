Мама девочки Маугли с Ленинградки признана невменяемой, но в психбольницу ее не берут

Страшная история в Москве потрясла многих. Когда полицейские вскрыли квартиру в одной из многоэтажек на Ленинградском шоссе, то просто глазам своим не поверили. Среди гор вонючего мусора копошилась маленькая девочка. Голодная, грязная, не умеющая разговаривать и , кажется, впервые увидевшая людей. На шее у девочки была вросшая в кожу резинка для волос. Матери дома не было.

Позже выяснилось, что она все же есть — 47-летняя Ирина Геращенко. Все это время она жила в другой квартире со своим гражданским мужем, навещая дочь лишь изредка. Женщину арестовали и предъявили обвинения по нескольким статьям — покушение на убийство, оставление несовершеннолетнего в опасности. На судах Ирина выглядела абсолютно адекватной, плакала, волновалась за дочь и утверждала, что мусор в квартиру ей принесли какие-то враги, специально, чтобы подставить и отобрать ребенка. Но судебно-психитарическая экспертиза выявила у Геращенко серьезное отклонение. Суд приговорил ее к принудительному лечению в психиатрической лечебнице закрытого типа. Было это еще летом.

Такой девочку нашли в квартире, забитой мусором.

- Но на свое удивление мы обнаружили Ирину в СИЗО «Бутырка», в больнице, - рассказал «КП» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - Оказывается, решения суда исполнить не могут потому что у Ирины нет паспорта. Ее просто напросто не берут в больницу и все.

Мельников, который видел Геращенко не в первый раз, сделал вывод, что ее состояние значительно ухудшилось.

- В условиях СИЗО не возможно организовать должное лечение. Ирина все время плачет и без конца говорит о дочери. Что с Любой она даже не в курсе. Когда ее признали невменяемой, больше всего ее интересовало, сможет ли она вернуть право воспитания над ребенком или хотя бы видеться с ней. Мысли о дочке у нее как навязчивая идея.

Вообще, как рассказали члены ОНК, сидельцы без паспортов это немалая проблема.

- Таких по нашим оценкам очень много, где-то 20% от всех. Это странно, потому что есть разработанная процедура восстановления документов, этим обязаны заниматься сотрудники изоляторов. В случае с Геращенко не понятно, почему даже без паспорта нельзя перевести ее в психиатрическую больницу? Человек явно остро нуждается в квалифицированной, врачебной помощи.

Что касается девочки, то она находится в детском доме. Никаких контактов с ней нет ни у мамы, ни у ее близких нет. Следствие запретило кому-либо из родственников с ней общаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Во всех комнатах было по колено мусора": Соседи в Москве спасли 5-летнюю девочку-маугли от собственной матери

Жуткая история произошла в доме по Ленинградскому шоссе. Ночью 10 марта в одной из квартир на восьмом этаже плакал ребенок. Это услышал жилец по имени Денис, который вышел покурить на площадку. Он начал стучать в дверь, но ему никто не открыл. Плач становился громче и мужчина решил вызвать полицию. Те приехали вместе с сотрудниками МЧС и решили ломать дверь. Ребенку, очевидно, требовалась помощь. (подробности)