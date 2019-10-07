Стоматолог Паулины Андреевой ищет жену в шоу «Холостяк»: зачем богачам модели из провинции

На российском ТВ прошло уже шесть сезонов проекта «Холостяк». По сценарию шоу три месяца 25 красивых девушек соревнуются, чтобы покорить сердце неженатого мужчины. Придумали проект (The Bachelor) в США 17 лет назад. Права на шоу купили 14 стран. Импортные холостяки почти все – бизнесмены. У нас старались на главную роль приглашать представителей шоу-бизнеса. К примеру, в прошлом году «холостяком» был Егор Крид, музыкант выбрал в финале Дарью Клюкину. Девушка, благодаря участию в шоу, стала популярной моделью – снимается в рекламе, клипах. На днях Клюкина сыграла шикарную свадьбу в Италии на озеро Комо, замуж она вышла не за Крида, а за топ-менеджера «Газпром-Медиа». Ни одна из российских пар, созданных на проекте «Холостяк», не построила реальные отношения после шоу. Но телезрители продолжают следить за романтическими приключениями в «Холостяке» - рейтинги у него стабильные. И вот стало известно, что выбран главный герой в 7-й сезон «Холостяка», который покажут весной 2020 года.

Дарья Клюкина обнималась на «Холостяке» с Егором Кридом, а замуж вышла за топ-менеджера крупной компании. Фото: кадр ТНТ.

Доктор звезд

В этот раз высокие рейтинги шоу под угрозой. «Холостяком» стал не известный артист, а дантист Антон Криворотов. Обаятельный мужчина приятен в общении, имеет успешную стоматологическую практику, приличное образование (отечественное и заграничное), Антон из известной медицинской династии: его прадедушка Александр Иванович Евдокимов – основоположник научной школы стоматологии в СССР. Криворотов выступает как медэксперт на разных телеканалах. Среди клиентов холостяка-стоматолога полно знаменитостей – Ирина Горбачева, Павел Деревянко, он ставил брекеты для исправления прикуса Паулине Андреевой. Паулина не переживала сильно – в кино у нее пауза, а с театральной сцены брекетов не заметно. Среди артистов у Криворотова безупречные рекомендации.

Антон с Александром Реввой и Светланой Лободой.

Антону скоро 40, поэтому он серьезно задумался о создании семьи. Смущает только, что недавно мужчина запел и даже уже выступил со своей группой на фестивале «ВКонтакте». Этому увлечению дантиста не помешает пиар на федеральном канале. Да и очереди в клинику к Криворотову вырастут после эфиров. Пиар это или мужчина идет на «Холостяк» за «настоящей любовью» - станет ясно после окончания шоу. А вдруг бизнесмен влюбится?

В чувства по сценарию верится с трудом. Эксперимент с незвездным холостяком скорее всего связан с тем, что уговорить звезду участвовать в съемках не просто. Кроме того, у артистов много требований, с ними приходится согласовывать повороты сюжета и подстраиваться под их звездные замашки. А на съемках героя без звездной болезни продюсеры хоть вздохнут спокойно и отыграются на креативных и душещипательных поворотах сюжета. Вероятно, кто-то из звездных знакомых дантиста замолвил о нем словечко в телекругах. Ведь героя на 7-й сезон искали долго.

Антон — участник международных медицинских форумов.

Региональные невесты

Кастинг претенденток на «Холостяка» завершен. На проекте бегать на свидание и очаровывать Криворотова будут длинноногие красотки. Они прекрасно понимают, что шансов устроить личную жизнь на шоу мало. Зато востребованность экс-участниц подобных телепроектов у определенной категории мужчин (чаще всего бизнесменов) высока.

В мотивации молодых женщин, которые приходят на кастинг «Холостяка», нам помогла разобраться психолог Анетта Орлова: «Ими интересуются мужчины-гордецы, для которых самый большой фетиш: женщина, чья красота подтверждена участием в телешоу или конкурсе красоты. Она становится атрибутом его успешности. Такие мужчины требовательны, богаты и часто меняют предпочтения. Участие в подобных шоу гарантирует интерес этой категории мужчин, но не счастливую семью. Красивых девочек — миллионы. Одни обсуждают моральные ценности девушек с телеэкрана, а другие в это время обустраивают финансовое положение в столице. Природные данные первых могут оценить лишь знакомые парни, а участие в шоу вторых - инвестиции в будущее. После того, как красота тиражируется на многомиллионную аудиторию, женщина может претендовать на состоятельного мужа или работу на ТВ».

Как показывает практика, красивые и активные девчонки из проектов, где делается акцент на внешние данные, удачно устраиваются. Все победительницы шоу «Холостяк» из разных регионов нашей страны удачно вышли замуж. Не за героев шоу, но ведь важна победа, а для ее достижения хороши любые средства. В том числе, и телевизионные.