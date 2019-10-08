2019-10-08T00:44:01+03:00
Спорт

Конор Макгрегор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец ММА продолжает упражняться в острословии в соцсетях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор бросил вызов Хабибу.Конор бросил вызов Хабибу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который всегда был силен в острословии, отметился довольно любопытным постом в личном твиттере. В годовщину его боя против Хабиба Нурмагомедова боец ММА фактически бросил вызов россиянину, который совсем недавно успешно защитил свой чемпионский пояс UFC в легком весе.

Конор написал, выложив момент из легендарного боя против Хабиба:

- Черт, давай потанцуем в Москве, детка, - и к этому посланию в твиттере прилагались ругательные хэштеги в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедоа и Конора Макгрегора прошел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. И российский боец одержал победу, проведя удушающий прием в четвертом раунде. А совсем недавно Хабиб победил в Абу-Даби Дастина Порье. Конор же последний год сидел без дела, не проводя никаких боев даже после того, как у него закончилась официальная дисквалификация от UFC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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