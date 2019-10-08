«Электронная буква»: шорт-лист литературной премии «ЛитРес» огласят в ближайшие дни
10 октября в ТАСС пройдет пресс-конференция, посвященная объявлению шорт-листа литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква».
О номинантах и номинациях расскажут руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов, координатор экспертной группыпремии Юлия Селиванова, руководитель издательской платформы ЛитРес: Самиздат и сервиса ЛитРес: Чтец Евгений Федотов и член жюри, актер, писатель Григорий Служитель.
Литературная премия в области электронных и аудиокниг "Электронная буква" была учреждена компанией «ЛитРес» в 2011 году. С 2017 года она вручается авторам и чтецам, пока неизвестным широкой публике. Цель конкурса — поиск и поддержка новых авторов. В лонг-лист премии в 2019 году вошли 52 автора и 25 чтецов. Общий призовой фонд премии составляет 20 млн рублей для продвижения на ресурсах ГК «ЛитРес».
ИСТОЧНИК KP.RU