«РусГидро» и «Росатом» заключили соглашение по разработке и применению композитных материалов

В рамках "Третьей Российской энергетической недели" между госкорпорацией "Росатом" и холдингом "РусГидро" было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки и применения композитных материалов. Кирилл Комаров - генеральный директор "Росатома" уверен, что внедрение в производство высокотехнологичных материалов позволит увеличить эффективность в развитии проектов разных направлений.

На сегодняшний день композиционные материалы на основе углеродного волокна считаются трендом в развитии новых технологий. Выгодно отличаясь легким весом, прочностью, термической и коррозионной стойкостью, они незаменимы в строительстве, реконструкции и ремонте всех объектов энергетической отрасли. К тому же, обе эти компании имеют в своем арсенале все необходимые предпосылки, как сообщает eprussia.ru

Потому как у обеих имеются и научно-проектные, и научно-исследовательские комплексы, показавшие свой высокий потенциал в инновационных разработках и успешном их внедрении. Первый заместитель холдинга "РусГидро" Джордж Рижинашвили отметил:

"Мы заинтересованы в применении композитных материалов, обладающих повышенными характеристиками прочности. Так как это повышает надежность энергообъектов и энергосбережения".