Говорить отказался: Суд арестовал убийцу 17-летней студентки из Домодедова

Домодедовский городской сад арестовал убийцу 17-летней студентки Бауманки Алисы Ш. на два месяца. Об этом «Комсомольской правде» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Обвиняемый Павел Захаров после задержания написал явку с повинной и рассказал: убил девушку во время ссоры, внезапно возникли неприязненные отношения. 34-летний Захаров — бывший муж сестры Алисы. По информации «КП», он никогда не любил свояченицу: думал, что она виновата в разводе с любимой женщиной. На допросе Захаров отказался от дачи показаний.

Между тем, друзья и коллеги Павла Захарова вспоминают: весной и осенью за ним наблюдали вспышки агрессии. Следствие назначило ряд судебных экспертиз, в том числе проведут и психиатрическую.

Напомним, труп 17-летней Алисы Ш. нашли в коттедже в Домодедове — в доме, где она жила с родителями и сестрой. Студентка осталась дома одна, она готовилась к занятиям. Вечером в дверь позвонили. Это был Павел. Он пришел в гости к бывшей жене, но не застал ее. Мужчина всегда обвинял Алису в разладе с женой. В тот день вспыхнула новая ссора.

На теле девушки нашли ножевые раненые. Как выяснилось позже, этого ему показалось мало. Злоумышленник перетянул шею жертвы ремнем. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Павлу Захарову грозит до 15 лет лишения свободы.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

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