СК арестовал обвиняемого в убийстве студентки Бауманки

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-08T13:49:36+03:00

Девушка только закончила школу и поступила в Бауманку Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Павел Захаров нанес 17-летней сестре своей бывшей жены ножевое ранение, а потом задушил ее

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России арестовал предполагаемого убийцу 17-летней студентки Бауманки, тело которой было обнаружено в коттедже в подмосковном Домодедове в ночь на 5 октября.

Павел Захаров является бывшим мужем старшей сестры погибшей. Сайт kp.ru писал, что 34-летний мужчина убил девушку в ходе ссоры. Он считал ее виновницей своего развода и когда, придя в коттедж, не обнаружил экс-супругу, решил выместить злость на подростке.

Сначала мужчина ударил студентку ножом, а потом начал душить ее ремнем. Совершив преступление, Павел спокойно покинул дом. Тело девушки обнаружила ее сестра.

Захарова задержали на следующий день. Следствие предположило, что мужчина мог напасть на бывшую родственницу в "воспитательных целях". Дело в том, что студентке муж ее сестры никогда не нравился, и она этого не скрывала.

Сам Павел уже написал явку с повинной, рассказал обо всех обстоятельствах случившегося, но от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался.

"Предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч.1 ст. 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Фигуранту дела назначена психиатрическая экспертиза.

Видео с места убийства студентки в Домодедове.

ИСТОЧНИК KP.RU