Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников. Ведь если рядовых пациентов отправляют домой после успешного лечения, то в случае с онкологическими больными ситуация может быть абсолютно противоположной.

- Есть три варианта, по которым выписывают больного: если он излечился, если взят перерыв в лечении или если пациент инкурабелен, то есть неизлечим, - рассказал kp.ru врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. - Однако, когда речь идет о глиобластоме мозга, первый вариант, увы, исключен — от этого недуга спастись невозможно.

По словам медика, когда шансов на выздоровление пациента нет, его отправляют домой на паллиативную терапию.

- Это комплекс мероприятий, который обеспечивает достойный уход пациента из жизни. Проще говоря - облегчение страданий без надежды на излечение, - объясняет Игорь Долгополов. - Что конкретно делают, зависит от симптомов конкретного пациента: у кого болевые ощущения — снимают боль, у кого рвота — убирают тошноту и так далее. Амбулаторные условия не надо недооценивать: во всем мире такую помощь по возможности оказывают именно дома. Если человек может прожить еще и четыре, и пять месяцев, и больше — зачем держать его в больнице?

Майкл Джексон, Стив Джобс — даже знаменитости, для которых не стоит вопрос денег, провели свои последние дни в домашних стенах. Ведь если есть финансовая возможность, в амбулаторных условиях могут обеспечить хоть искусственную вентиляцию легких, хоть искусственную почку. Но, как правило, паллиативная помощь не требует высокотехнологичных медицинских манипуляций. Для этого нужны только грамотные врачи, доступные лекарства и средства ухода.

В отдельных случаях для пациентов могут организовать даже хоспис на дому.

- У нас в стране, например, детские хосписы все на дому — нет ни одного стационарного, - продолжает врач. - Да и в случае с онкобольными хорошо отлажена система работающих на дому хосписов. Но не любую медпомощь можно так назвать. Если пришла медсестра, сделала укол — это не хоспис. Должен быть целый комплекс мероприятий, в которых участвует врач паллиативной помощи, сестринская бригада и сиделка либо родственники. Как правило, главное, что для этого нужно - желание семьи организовать подобную терапию.

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