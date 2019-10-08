«Хороших новостей это не означает»: Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Частный медицинский центр, где 48-летняя Анастасия Заворотнюк лечилась от онкологии последний месяц, больше не оказывает услуги пациентке.

- Ее должны были выписать вчера, в понедельник, но решили, что лучше на выходных, чтобы привлекать как можно меньше внимания, - рассказал источник kp.ru. - Анастасия отправилась домой в субботу.

Также в целях конфиденциальности артистка лежала в стационаре под вымышленной фамилией и с другой датой рождения, поэтому, отвечая на звонки, операторы медцентра не лгут - они просто не в курсе, что «прекрасная няня» лечилась у них.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

- Пациентки по фамилии Заворотнюк, рождённой 3 апреля 1971 года, у нас нет. Уточните, пожалуйста, данные у родственников, - ответили «КП» в клинике.

Между тем, представители актрисы по прежнему скрывают информацию о ее здоровье, предоставляя тем самым благодатную почву для слухов.

- Слышали, что Анастасию выписали из больницы, это так? - спросили мы у директора артистки Марины Потаповой.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

- Доброго дня. Спасибо вам, - невпопад ответила Потапова и повесила трубку.

Друзьям семьи также категорически запрещено распространяться о состоянии Насти.

- О чем рассказать, о выписке? Извините, без подробностей. Но вы же понимаете, что это вовсе не означает хороших новостей, - туманно ответил kp.ru один из друзей Анастасии Заворотнюк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья Анастасии Заворотнюк обратилась к публике

Последние слухи о состоянии актрисы напугали россиян (подробности)

Друг Анастасии Заворотнюк сделал важное заявление о состоянии актрисы

Слух о том, что Заворотнюк скончалась, молниеносно распространяется в сети [видео]