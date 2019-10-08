2019-10-08T14:48:53+03:00
Экономика

В этом году Россия примет самую большую партию мигрантов за последнее десятилетие

Однако специалисты считают, что такие ожидания связаны с изменением системы учета, а не с реальными людскими потоками
Владимир НИКОЛАЕВ
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Подавляющее число мигрантов – жители стран СНГПодавляющее число мигрантов – жители стран СНГФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия в 2019 году примет самое большое число мигрантов. По данным Росстата, прирост за январь-июль 2019 года составил 153 тысячи 912 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода 2018 года. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, отмечает РИА Новости. Предполагается, что такая тенденция сохранится до конца года.

Однако специалисты считают, что такие показатели связаны с изменением системы учета приезжих, которая действует с этого года. Реально же людские потоки не изменились.

- Последние годы миграционные показатели снижались, - сказал «КП» генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. - Объясняется это тем, что экономическая ситуация в России уже не так привлекательна для иностранных работников.

Подавляющее число мигрантов – жители стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Из дальнего зарубежья - Китай, Сербия, Сирия. Наиболее привлекательные для приезжих сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, ремонт.

В начале недели глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил предельную долю иностранных работников по отраслям и регионам на 2020 год. Она практически не претерпела изменений. Так разрешенная квота на иностранцев в автотранспорте составляет 26% от общей численности работников, в строительства — 80%, в сфере выращивания овощей - 50%.

СКОЛЬКО ПРИЕХАЛО ИЗ СТРАН СНГ

1 полугодие 2019 1 полугодие 2018

Прибывшие 289709 249783

Выехавшие 170599 175386

Прирост +119110 +74397

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ИСТОЧНИК KP.RU

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